14 апреля 2024
13 апреля 2024

В ХМАО строители завысили цену ремонта квартиры из-за покупки материалов в «Леруа Мерлен»

В ХМАО строители просят доплату за работу с материалами из «Леруа Мерлен»
© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин Леруа мерлен. Пермь, леруа мерлен, хозяйственный магазин
Из-за материалов из «Леруа Мерлен» строители сократили срок гарантии Фото:

В Сургуте строители увеличили стоимость ремонта квартиры и сократили гарантию из-за покупки стройматериалов в «Леруа Мерлен». Об этом URA.RU сообщил местный житель на условиях анонимности.

«Решили сделать ремонт в квартире. Наняли бригаду. Когда дело дошло до покупки материалов, предложил все покупать в „Леруа Мерлен“. На что строители сказали, что в этом случае цена увеличится на треть и гарантия вместо года будет три месяца, потому что есть вопросы к качеству материалов», — сообщил собеседник.

Между тем журналист агентства связался с несколькими строительными бригадами в городе и все ему сообщили, что работают с материалами из «Леруа Мерлен» и удорожания цены нет. Нет и сокращения гарантии на ремонт. Для уточнения информации в компанию «Леруа Мерлен» был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что «Леруа Мерлен» не планируют закрывать свои магазины в России. После ухода Obi с рынка Сургута «Леруа Мерлен» стала единственным сетевым гигантом стройматериалов в городе.

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В Сургуте строители увеличили стоимость ремонта квартиры и сократили гарантию из-за покупки стройматериалов в «Леруа Мерлен». Об этом URA.RU сообщил местный житель на условиях анонимности. «Решили сделать ремонт в квартире. Наняли бригаду. Когда дело дошло до покупки материалов, предложил все покупать в „Леруа Мерлен“. На что строители сказали, что в этом случае цена увеличится на треть и гарантия вместо года будет три месяца, потому что есть вопросы к качеству материалов», — сообщил собеседник. Между тем журналист агентства связался с несколькими строительными бригадами в городе и все ему сообщили, что работают с материалами из «Леруа Мерлен» и удорожания цены нет. Нет и сокращения гарантии на ремонт. Для уточнения информации в компанию «Леруа Мерлен» был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что «Леруа Мерлен» не планируют закрывать свои магазины в России. После ухода Obi с рынка Сургута «Леруа Мерлен» стала единственным сетевым гигантом стройматериалов в городе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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