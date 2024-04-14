В ХМАО строители завысили цену ремонта квартиры из-за покупки материалов в «Леруа Мерлен»

В ХМАО строители просят доплату за работу с материалами из «Леруа Мерлен»

15 апреля 2024 в 14:14 Размер текста - 17 +

Из-за материалов из «Леруа Мерлен» строители сократили срок гарантии Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Сургуте строители увеличили стоимость ремонта квартиры и сократили гарантию из-за покупки стройматериалов в «Леруа Мерлен». Об этом URA.RU сообщил местный житель на условиях анонимности. «Решили сделать ремонт в квартире. Наняли бригаду. Когда дело дошло до покупки материалов, предложил все покупать в „Леруа Мерлен“. На что строители сказали, что в этом случае цена увеличится на треть и гарантия вместо года будет три месяца, потому что есть вопросы к качеству материалов», — сообщил собеседник. Между тем журналист агентства связался с несколькими строительными бригадами в городе и все ему сообщили, что работают с материалами из «Леруа Мерлен» и удорожания цены нет. Нет и сокращения гарантии на ремонт. Для уточнения информации в компанию «Леруа Мерлен» был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что «Леруа Мерлен» не планируют закрывать свои магазины в России. После ухода Obi с рынка Сургута «Леруа Мерлен» стала единственным сетевым гигантом стройматериалов в городе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сургуте строители увеличили стоимость ремонта квартиры и сократили гарантию из-за покупки стройматериалов в «Леруа Мерлен». Об этом URA.RU сообщил местный житель на условиях анонимности. «Решили сделать ремонт в квартире. Наняли бригаду. Когда дело дошло до покупки материалов, предложил все покупать в „Леруа Мерлен“. На что строители сказали, что в этом случае цена увеличится на треть и гарантия вместо года будет три месяца, потому что есть вопросы к качеству материалов», — сообщил собеседник. Между тем журналист агентства связался с несколькими строительными бригадами в городе и все ему сообщили, что работают с материалами из «Леруа Мерлен» и удорожания цены нет. Нет и сокращения гарантии на ремонт. Для уточнения информации в компанию «Леруа Мерлен» был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что «Леруа Мерлен» не планируют закрывать свои магазины в России. После ухода Obi с рынка Сургута «Леруа Мерлен» стала единственным сетевым гигантом стройматериалов в городе.