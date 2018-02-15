Как челябинский метеорит спас карьеру Юревича и спугнул банкиров из ЕС

14:10 15 февраля 2018 7

Михаил Юревич смог использовать нестандартное происшествие себе на пользу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ровно пять лет назад, утром 15 февраля 2013 года, в Челябинске и на близлежащих территориях разом отключилась мобильная связь, посыпались стекла витрин и окон, завыли автомобильные сирены. О падении метеорита написаны сотни тысяч сообщений, издано несколько десятков книг, сняты фильмы. Но кое-что осталось по ту сторону информационной повестки, вспоминают корреспонденты «URA.RU», ставшие очевидцами событий.

После падения метеорита на озере Чебаркуль образовалась воронка Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Утро, которому суждено войти в мировую историю, начиналось как обычно. Корреспондент Сергей Леонов и фотокорр «URA.RU» Александр Кондратюк находились в офисе, когда по небу прокатился огненный шар. Журналисты решили, что это падение самолета, и помчались на улицу. Успели спуститься на лифте, а когда вышли на первом этаже, мощная взрывная волна сотрясла Дом быта, посыпались стекла витрин. Сейчас уже можно признаться, что Леонов и Кондратюк почти час ехали на автомобиле в ту сторону, куда укатил огненный шар, в поисках предполагаемых обломков самолета. Остановились только тогда, когда уже выехали за город. В этом же направлении мчались на своих авто представители других СМИ. Сообщение о том, что это был метеорит, заставило всех вернуться назад.

В версию с упавшим самолетом поначалу поверили все. На военный аэродром Шагол перевели воинскую часть из Забайкалья, горожане массово жаловались на шум, и уже произошло два крушения, к счастью, без жертв. «Долетались, суки!» — эту фразу произнес, когда за окном завыли сирены и посыпались стекла, Сергей Давыдов, на тот момент сити-менеджер Челябинска. «Уже можно отрыть секрет», — говорят очевидцы.

Кстати, дача Сергея Давыдова находится на берегу озера Чебаркуль. Там же — дача экс-директора хоккейного клуба «Трактор» Владимира Кречина. Сразу после падения метеорита Кречин, еще не зная, «что рухнуло с неба», на всякий случай посадил детей в машину и вывез за город, на берег озера, куда упал самый большой осколок метеорита. Когда журналисты «URA.RU» добрались до озера, то видели, как на противоположном берегу, где дача Давыдова, расчищали снег. Видимо, ждали хозяина, но сити-менеджер остался в Челябинске.

1/4 Взрывная волна разрушила стену цинкового завода Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Корреспондент «URA.RU» Альбина Золотухина в исторический момент была на пресс-завтраке с руководством итальянского банка, собиравшегося открыть в Челябинске свое представительство. Итальянцев так напугали вспышка в небе и взрывная волна, что в версию метеорита они не поверили. Уже через три часа (об этом так и не узнали СМИ) они добрались до Екатеринбурга.

Оттуда итальянцы улетели в Москву, отказавшись от дружественного ужина. В Челябинске это восприняли с облегчением: в ресторане, где был заказан банкет, осыпалась витрина.

Представительство банка все-таки открылось, а на его базе — представительство консульства Италии, и там еще выдают шенгенские визы.

Самый большой осколок хранится в Челябинском краеведческом музее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

А для других метеорит был спасением. По слухам, Михаил Юревич должен был уйти в отставку с поста губернатора Челябинской области весной 2013 года, разговоры об этом будоражили общественность. Но падение метеорита, точнее, ликвидация последствий, отставку отсрочило. Юревич утром 15 февраля был за границей (это также не афишировалось), но успел к вечеру вернуться в Челябинск, чтобы встретиться с главой МЧС Владимиром Пучковым. Успешная ликвидация последствий сберегла Юревичу должность до января 2014 года.

А пять лет назад успокоившиеся челябинские власти даже из поднятия метеорита сделали шоу. Когда 16 октября 2013 года из озера поднимали метеорит, многие журналисты всерьез боялись радиации («мало ли что там из космоса прилетело!»). Сам же болид уже недели две как был найден, вытащен на берег. Его завернули, спустили в воду и подвязали к лебедке — ждали Юревича, чтобы вновь вытащить в присутствии прессы.

Кусочки метеорита до сих пор дарят VIP. А иностранцы до сих пор заказывают автопарфюм «Челябинский метеорит» и «Чебаркульский метеорит», который выпускается в Миассе. А житель Чебаркуля, военный пенсионер Николай Мурзин (дядя Коля), установивший памятник болиду, до сих пор уверен, что в озеро упал обломок межпланетного корабля.