Владельцы кикшеринга обвинили власти Перми в незаконной эвакуации самокатов

15 апреля 2024 в 15:14 Размер текста - 17 +

Самокаты эвакуировали с парковок, где было разрешено их оставлять Фото: Георгий Бергал © URA.RU Владельцы кикшеринга Urent обвинили власти Перми в незаконной эвакуации электросамокатов. Речь идет о тех парковках, где не запрещено их оставлять. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Urent. «В Перми наш сервис столкнулся с невыполнимыми требованиями со стороны местных властей. В частности, наши самокаты запретили парковать в центре города, не предложив альтернативной парковки за пределами этой территории. Кроме того, наши самокаты стали эвакуировать даже в тех местах, где запрет на парковку не действовал», — сообщили в пресс-службе. В сервисе также уточнили, что предлагали администрации Перми инвестировать средства в строительство парковок для электросамокатов в городе. Но письмо осталось без ответа. При этом кикшеринг планирует найти способ, чтобы продолжить работу в Перми. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Перми. Ответ на него ожидается. Ранее о прекращении работы в Перми объявил сервис кикшеринга Woosh. Это решение было связано с запретом властей парковать электросамокаты на улицах города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владельцы кикшеринга Urent обвинили власти Перми в незаконной эвакуации электросамокатов. Речь идет о тех парковках, где не запрещено их оставлять. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Urent. «В Перми наш сервис столкнулся с невыполнимыми требованиями со стороны местных властей. В частности, наши самокаты запретили парковать в центре города, не предложив альтернативной парковки за пределами этой территории. Кроме того, наши самокаты стали эвакуировать даже в тех местах, где запрет на парковку не действовал», — сообщили в пресс-службе. В сервисе также уточнили, что предлагали администрации Перми инвестировать средства в строительство парковок для электросамокатов в городе. Но письмо осталось без ответа. При этом кикшеринг планирует найти способ, чтобы продолжить работу в Перми. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Перми. Ответ на него ожидается. Ранее о прекращении работы в Перми объявил сервис кикшеринга Woosh. Это решение было связано с запретом властей парковать электросамокаты на улицах города.