Из Перми ушли сервисы аренды электросамокатов Whoosh и Urent. Скрин

15 апреля 2024 в 10:49 Размер текста - 17 +

Электросамокаты стали недоступны для пермяков Фото: Илья Московец © URA.RU Сервисы аренды электросамокатов Whoosh и Urent прекратили работу в Перми. Электросамокаты с логотипами компаний убрали с улиц города. «Ушли на зимовку. Когда вернемся, все будет как раньше», — сообщается в приложении Whoosh. В пресс-службе Whoosh корреспонденту URA.RU подтвердили, что самокаты временно недоступны. Но в компании надеются, что пауза не продлится долго. «Прикладываем все усилия, чтобы сервис в городе работал как раньше. Следите за новостями и картой в приложении», — сообщили в пресс-службе кикшеринга. Также самокаты исчезли с карты в приложении Urent. URA.RU направило запрос в сервис кикшеринга. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU рассказало, что депутаты гордумы Перми одобрили предложение мэрии запретить оставлять самокаты в центре Перми, а также на улицах особого градостроительного значения. Но владельцы сервисов кикшеринга выступают против этого. Они решили обжаловать это решение в прокуратуре. В приложении нет самокатов на карте Перми Скрин из приложения Whoosh Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сервисы аренды электросамокатов Whoosh и Urent прекратили работу в Перми. Электросамокаты с логотипами компаний убрали с улиц города. «Ушли на зимовку. Когда вернемся, все будет как раньше», — сообщается в приложении Whoosh. В пресс-службе Whoosh корреспонденту URA.RU подтвердили, что самокаты временно недоступны. Но в компании надеются, что пауза не продлится долго. «Прикладываем все усилия, чтобы сервис в городе работал как раньше. Следите за новостями и картой в приложении», — сообщили в пресс-службе кикшеринга. Также самокаты исчезли с карты в приложении Urent. URA.RU направило запрос в сервис кикшеринга. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU рассказало, что депутаты гордумы Перми одобрили предложение мэрии запретить оставлять самокаты в центре Перми, а также на улицах особого градостроительного значения. Но владельцы сервисов кикшеринга выступают против этого. Они решили обжаловать это решение в прокуратуре.