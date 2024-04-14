Сервисы аренды электросамокатов Whoosh и Urent прекратили работу в Перми. Электросамокаты с логотипами компаний убрали с улиц города.
«Ушли на зимовку. Когда вернемся, все будет как раньше», — сообщается в приложении Whoosh.
В пресс-службе Whoosh корреспонденту URA.RU подтвердили, что самокаты временно недоступны. Но в компании надеются, что пауза не продлится долго. «Прикладываем все усилия, чтобы сервис в городе работал как раньше. Следите за новостями и картой в приложении», — сообщили в пресс-службе кикшеринга.
Также самокаты исчезли с карты в приложении Urent. URA.RU направило запрос в сервис кикшеринга. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU рассказало, что депутаты гордумы Перми одобрили предложение мэрии запретить оставлять самокаты в центре Перми, а также на улицах особого градостроительного значения. Но владельцы сервисов кикшеринга выступают против этого. Они решили обжаловать это решение в прокуратуре.
В приложении нет самокатов на карте Перми
Скрин из приложения Whoosh
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Сервисы аренды электросамокатов Whoosh и Urent прекратили работу в Перми. Электросамокаты с логотипами компаний убрали с улиц города. «Ушли на зимовку. Когда вернемся, все будет как раньше», — сообщается в приложении Whoosh. В пресс-службе Whoosh корреспонденту URA.RU подтвердили, что самокаты временно недоступны. Но в компании надеются, что пауза не продлится долго. «Прикладываем все усилия, чтобы сервис в городе работал как раньше. Следите за новостями и картой в приложении», — сообщили в пресс-службе кикшеринга. Также самокаты исчезли с карты в приложении Urent. URA.RU направило запрос в сервис кикшеринга. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU рассказало, что депутаты гордумы Перми одобрили предложение мэрии запретить оставлять самокаты в центре Перми, а также на улицах особого градостроительного значения. Но владельцы сервисов кикшеринга выступают против этого. Они решили обжаловать это решение в прокуратуре.