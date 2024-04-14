14 апреля 2024
13 апреля 2024
12 апреля 2024

Из Перми ушли сервисы аренды электросамокатов Whoosh и Urent. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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БЦ «Манхэттен». Екатеринбург, прокат, электросамокаты
Электросамокаты стали недоступны для пермяков Фото:

Сервисы аренды электросамокатов Whoosh и Urent прекратили работу в Перми. Электросамокаты с логотипами компаний убрали с улиц города.

«Ушли на зимовку. Когда вернемся, все будет как раньше», — сообщается в приложении Whoosh.

В пресс-службе Whoosh корреспонденту URA.RU подтвердили, что самокаты временно недоступны. Но в компании надеются, что пауза не продлится долго. «Прикладываем все усилия, чтобы сервис в городе работал как раньше. Следите за новостями и картой в приложении», — сообщили в пресс-службе кикшеринга.

Также самокаты исчезли с карты в приложении Urent. URA.RU направило запрос в сервис кикшеринга. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU рассказало, что депутаты гордумы Перми одобрили предложение мэрии запретить оставлять самокаты в центре Перми, а также на улицах особого градостроительного значения. Но владельцы сервисов кикшеринга выступают против этого. Они решили обжаловать это решение в прокуратуре.

В приложении нет самокатов на карте Перми
В приложении нет самокатов на карте Перми

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Сервисы аренды электросамокатов Whoosh и Urent прекратили работу в Перми. Электросамокаты с логотипами компаний убрали с улиц города. «Ушли на зимовку. Когда вернемся, все будет как раньше», — сообщается в приложении Whoosh. В пресс-службе Whoosh корреспонденту URA.RU подтвердили, что самокаты временно недоступны. Но в компании надеются, что пауза не продлится долго. «Прикладываем все усилия, чтобы сервис в городе работал как раньше. Следите за новостями и картой в приложении», — сообщили в пресс-службе кикшеринга. Также самокаты исчезли с карты в приложении Urent. URA.RU направило запрос в сервис кикшеринга. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU рассказало, что депутаты гордумы Перми одобрили предложение мэрии запретить оставлять самокаты в центре Перми, а также на улицах особого градостроительного значения. Но владельцы сервисов кикшеринга выступают против этого. Они решили обжаловать это решение в прокуратуре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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