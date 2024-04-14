14 апреля 2024

Губернатор Моор: уровень воды в реке Ишим превысит исторический максимум

© Служба новостей «URA.RU»
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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, моор александр
Губернатору сообщили о существенном и опасном изменении прогноза по паводку Фото:
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Уровень воды в реке Ишим, по прогнозам, превысит исторический максимум и будет выше, чем ожидалось еще 10 дней назад, на полметра или даже метр. Об этом журналистам рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор. В Ильинке вода может подняться до десяти метров.

«Ситуация крайне напряженная. Вода в реке Ишим очень динамично пребывает. Мы получили обновленный прогноз, который существенно превышает тот, что был 5 апреля. На полметра, метр. И это абсолютный исторический максимум, который никогда не наблюдался на реке Ишим», — рассказал глава региона в интервью на канале «Россия 24».

Он добавил, что сейчас власти ведут пересчет населенных пунктов и домов, которые могут попасть в зону подтопления, с учетом новых прогнозов. По словам губернатора, одна из самых опасных зон — село Ильинка. Там уровень воды может достигнуть десяти метров.

Как ранее писало URA.RU, 15 апреля на Ишиме начали взрывать лед. Власти опубликовали видео начала работ.

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Уровень воды в реке Ишим, по прогнозам, превысит исторический максимум и будет выше, чем ожидалось еще 10 дней назад, на полметра или даже метр. Об этом журналистам рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор. В Ильинке вода может подняться до десяти метров. «Ситуация крайне напряженная. Вода в реке Ишим очень динамично пребывает. Мы получили обновленный прогноз, который существенно превышает тот, что был 5 апреля. На полметра, метр. И это абсолютный исторический максимум, который никогда не наблюдался на реке Ишим», — рассказал глава региона в интервью на канале «Россия 24». Он добавил, что сейчас власти ведут пересчет населенных пунктов и домов, которые могут попасть в зону подтопления, с учетом новых прогнозов. По словам губернатора, одна из самых опасных зон — село Ильинка. Там уровень воды может достигнуть десяти метров. Как ранее писало URA.RU, 15 апреля на Ишиме начали взрывать лед. Власти опубликовали видео начала работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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