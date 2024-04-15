В тюменском СНТ горят десятки гектаров травы. Фото

В СНТ «Салют» в Тюмени огонь охватил 60 гектаров сухой травы
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар разросся на 60 гектаров Фото:

Огонь охватил 60 гектаров сухой травы в тюменском СНТ «Салют». Пожар тушат автоцистерны и более 30 человек личного состава. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МЧС по Тюменской области.

«Поступило сообщение о возгорании травы в СНТ „Салют“. Площадь пожара — 60 га. На месте работают девять автоцистерн и 31 человек личного состава. Угрозы домам и постройкам нет», — сообщили в МЧС.

В социальных сетях распространяется фото пожара. По словам автора снимка, огонь подбирается к домам, а причиной пожара стало сжигание мусора. В МЧС информацию об опасности для жилья не подтвердили.

Как ранее писало URA.RU, с 5 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры и сжигать мусор.

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Огонь охватил 60 гектаров сухой травы в тюменском СНТ «Салют». Пожар тушат автоцистерны и более 30 человек личного состава. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МЧС по Тюменской области. «Поступило сообщение о возгорании травы в СНТ „Салют“. Площадь пожара — 60 га. На месте работают девять автоцистерн и 31 человек личного состава. Угрозы домам и постройкам нет», — сообщили в МЧС. В социальных сетях распространяется фото пожара. По словам автора снимка, огонь подбирается к домам, а причиной пожара стало сжигание мусора. В МЧС информацию об опасности для жилья не подтвердили. Как ранее писало URA.RU, с 5 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры и сжигать мусор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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