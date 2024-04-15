В СНТ «Салют» в Тюмени огонь охватил 60 гектаров сухой травы

Пожар разросся на 60 гектаров Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Огонь охватил 60 гектаров сухой травы в тюменском СНТ «Салют». Пожар тушат автоцистерны и более 30 человек личного состава. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МЧС по Тюменской области.

«Поступило сообщение о возгорании травы в СНТ „Салют“. Площадь пожара — 60 га. На месте работают девять автоцистерн и 31 человек личного состава. Угрозы домам и постройкам нет», — сообщили в МЧС.

В социальных сетях распространяется фото пожара. По словам автора снимка, огонь подбирается к домам, а причиной пожара стало сжигание мусора. В МЧС информацию об опасности для жилья не подтвердили.

Как ранее писало URA.RU, с 5 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры и сжигать мусор.