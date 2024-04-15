Огонь охватил 60 гектаров сухой травы в тюменском СНТ «Салют». Пожар тушат автоцистерны и более 30 человек личного состава. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МЧС по Тюменской области.
«Поступило сообщение о возгорании травы в СНТ „Салют“. Площадь пожара — 60 га. На месте работают девять автоцистерн и 31 человек личного состава. Угрозы домам и постройкам нет», — сообщили в МЧС.
В социальных сетях распространяется фото пожара. По словам автора снимка, огонь подбирается к домам, а причиной пожара стало сжигание мусора. В МЧС информацию об опасности для жилья не подтвердили.
Как ранее писало URA.RU, с 5 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры и сжигать мусор.
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