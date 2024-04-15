Челябинцы заподозрили бизнесмена, застраивающего их район, в обмане газовщиков

16 апреля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

По мнению жителей, Анатолий Эфрос получил разрешение на перенос газопровода незаконно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители частного сектора микрорайона Некрасова в Челябинске вновь пожаловались на предпринимателя Анатолия Эфроса, который, как они считают, планирует построить на территории района пельменную, хостел и магазин. По их словам, сейчас Эфрос хочет перенести газопровод, проходящий по участку планируемой стройки. При этом разрешительный документ, который он передал газовщикам, по мнению жителей, является подложным. Сам бизнесмен сообщил URA.RU, что стройка планируется в рамках закона. «От главного инженера АО „Челябинскгоргаз“ Даниила Евдокимова нами была получена информация, что Эфрос проект [по переносу газопровода] оплатил и собирается сносить наши заборы. Основанием стали документы, в которых указано, что перенос газопровода якобы согласован с жителями, на чью территории коммерсант пытается его всунуть, освободив место под свою стройку. На самом же деле, никто с нами ничего не согласовывал, что наводит на мысль, что документ, который приняли в „Челябинскгоргазе“, является подложным», — сообщили URA.RU местные жители. По их словам, Эфрос, покупая участок, знал, что он обременен охранной зоной газопровода, проходящего посередине участка. Теперь же он, отмечают жители, заплатив деньги, с помощью АО «Челябинскгоргаз» хочет избавиться от обременения, перенеся охранную зону газопровода на соседние участки. Ими были написаны обращения как в АО «Челябинскгоргаз», так и в надзорные ведомства. Заявления жителей имеются в распоряжении редакции. В них они просят отменить перенос газопровода. Но пока реакции не последовало. URA.RU связалось с пресс-службой АО «Челябинскгоргаз». Там попросили направить в компанию официальный запрос. Агентство готово отразить точку зрения компании после получения ответа. Также URA.RU связалось с Эфросом. Он отметил, что в настоящее время на участке никаких работ не ведется. Но все проекты строительства оформлены в рамках закона. На все есть разрешительные документы. «Там [в АО „Челябинскгоргаз“] вообще никакой самодеятельности не ведется. Все делается в соответствии с регламентом. Все документы имеются, их проверяли, нарушений не выявили», — сообщил URA.RU Эфрос. На застройку района жители пожаловались в URA.RU в начале апреля. По их словам, Эфрос без разрешения принялся вырубать деревья под строительство. Теперь, отмечают местные, на участке, где когда-то росли ценные породы деревьев: селекционные яблони, деревья груш, березы и дубы — образовался пустырь. Обновлено в 09:28 по Уральскому времени: «Эфрос обращался в АО „Челябинскгоргаз“ с целью переноса газопровода на участке по улице Блюхера, 29. Проектировщиками был выполнен проект по переносу газопровода в границах того же участка. Данный перенос соответствует строительным нормам», — сообщили URA.RU в пресс-службе АО «Челябинскгоргаз». Проблемой жителей поселка Некрасова заинтересовались городские СМИ Фото: читатель URA.RU Жители поселка Некрасова коллективно обратились к журналистам Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители частного сектора микрорайона Некрасова в Челябинске вновь пожаловались на предпринимателя Анатолия Эфроса, который, как они считают, планирует построить на территории района пельменную, хостел и магазин. По их словам, сейчас Эфрос хочет перенести газопровод, проходящий по участку планируемой стройки. При этом разрешительный документ, который он передал газовщикам, по мнению жителей, является подложным. Сам бизнесмен сообщил URA.RU, что стройка планируется в рамках закона. «От главного инженера АО „Челябинскгоргаз“ Даниила Евдокимова нами была получена информация, что Эфрос проект [по переносу газопровода] оплатил и собирается сносить наши заборы. Основанием стали документы, в которых указано, что перенос газопровода якобы согласован с жителями, на чью территории коммерсант пытается его всунуть, освободив место под свою стройку. На самом же деле, никто с нами ничего не согласовывал, что наводит на мысль, что документ, который приняли в „Челябинскгоргазе“, является подложным», — сообщили URA.RU местные жители. По их словам, Эфрос, покупая участок, знал, что он обременен охранной зоной газопровода, проходящего посередине участка. Теперь же он, отмечают жители, заплатив деньги, с помощью АО «Челябинскгоргаз» хочет избавиться от обременения, перенеся охранную зону газопровода на соседние участки. Ими были написаны обращения как в АО «Челябинскгоргаз», так и в надзорные ведомства. Заявления жителей имеются в распоряжении редакции. В них они просят отменить перенос газопровода. Но пока реакции не последовало. URA.RU связалось с пресс-службой АО «Челябинскгоргаз». Там попросили направить в компанию официальный запрос. Агентство готово отразить точку зрения компании после получения ответа. Также URA.RU связалось с Эфросом. Он отметил, что в настоящее время на участке никаких работ не ведется. Но все проекты строительства оформлены в рамках закона. На все есть разрешительные документы. «Там [в АО „Челябинскгоргаз“] вообще никакой самодеятельности не ведется. Все делается в соответствии с регламентом. Все документы имеются, их проверяли, нарушений не выявили», — сообщил URA.RU Эфрос. На застройку района жители пожаловались в URA.RU в начале апреля. По их словам, Эфрос без разрешения принялся вырубать деревья под строительство. Теперь, отмечают местные, на участке, где когда-то росли ценные породы деревьев: селекционные яблони, деревья груш, березы и дубы — образовался пустырь. Обновлено в 09:28 по Уральскому времени: «Эфрос обращался в АО „Челябинскгоргаз“ с целью переноса газопровода на участке по улице Блюхера, 29. Проектировщиками был выполнен проект по переносу газопровода в границах того же участка. Данный перенос соответствует строительным нормам», — сообщили URA.RU в пресс-службе АО «Челябинскгоргаз».