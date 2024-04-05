По словам местных жителей, место под стройку, для которой нет разрешения, уже начали расчищать Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители частного сектора в микрорайоне Некрасова в Челябинске выступили против бизнесмена, совладельца сети пельменных «Патриот» Анатолия Эфроса. По их словам, коммерсант затеял стройку, не получив разрешения, при этом нарушив сразу несколько статей российского законодательства.

«Эфрос затеял стройку нового здания своей пельменной. Ему еще не дали разрешение на строительство, а он уже приступил к вырубке леса на участке», — сообщают местные жители.

По их словам, раньше на участке, который оперативно вырубили люди Эфроса, росли ценные породы деревьев — селекционные яблони, деревья груш. Более того, отмечают жители, коммерсант расширил зону вырубки, избавившись от девяти берез и дубов перед участком. Все деревья находились в муниципальной собственности, и срубать их без разрешения властей Эфрос не имел права. Местные обратились в надзорные органы. Но, по их словам, их обращения результата не принесли.

«Но даже если бы деревья остались на месте — данный участок не предназначен для стройки, которую задумал Эфрос. На участке 30 на 30 метров он собирается установить кафе, магазин, и еще отель. Видимо, вопрос с парковками он решать не собирается, с площадкой под вывоз мусора — тоже», — сетуют местные жители.

URA.RU связалось с Эфросом по вопросу застройки территории. Разговаривать с корреспондентом он не стал, сразу попрощавшись и положив трубку.

У Эфроса ранее уже возникали споры с местными жителями. Тогда спор касался работы пельменной в доме 94 по улице Свободы. В 2019 году жильцы жаловались на шум кондиционеров и запахи еды, которые исходили от пельменной бизнесмена. По решению суда, компания сняла кондиционеры. Но с приходом лета их вновь вернули.

По словам местных жителей, люди Анатолия Эрфоса уничтожили деревья под стройку, для которой еще даже нет разрешения Фото: читатель URA.RU

Еще в августе 2023 года участок отдыхал в тени растущих деревьев Фото: читатель URA.RU