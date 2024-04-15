Строители ключевой для Екатеринбурга развязки у «Калины» встали из-за долгов

15 апреля 2024 в 17:56 Размер текста - 17 +

Сумма долга за работы у Калины достигли 11 миллионов рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Компания «Либстрой» — субподрядчик на строительстве развязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге — отозвала своих сотрудников (27 человек) с участка из-за долга со стороны заказчика, московской группы «Альмакор» (генподрядчик). Сейчас рабочие находятся в общежитии, на их зарплаты и жилье тратится сам глава «Либстроя» Роман Воронков, рассказал он URA.RU. «„Альмакор“ должен нам за работы возле „Калины“ порядка 11 миллионов рублей. Последний платеж был 7 марта — 500 тысяч. С 12 апреля я вывел рабочих с объекта, так как на тот день был сдвинут платеж», — описал ситуацию бизнесмен. Воронков ожидает платежа до вечера 15 апреля, а после повезет бригаду в Москву — на другой объект. Он отмечает, что с первого дня работы с «Альмакором» договоренности якобы не выполнялись: приходивших от предприятия денег (это были небольшие суммы) не хватало. Две фирмы сотрудничают и при строительстве дороги Дюртюли-Ачит. Оттуда Воронков увел людей еще раньше. «Сейчас там остались только штатные сотрудники „Альмакора“ — 50 человек, по плану на стройке должно быть 300 человек. Там работали и другие подрядчики, которые ушли из-за долгов. За работы на этом участке нам еще ни разу не заплатили», — пояснил Воронков. В мэрии Екатеринбурга корреспонденту обещали разобраться в ситуации. Чиновники также подчеркивают: все свои обязательства перед «Альмакором» выполняются. Строительство развязки, которая соединит три района — Октябрьский, Кировский и Чкаловский, — стартовало в 2021 году. Проезд по правой стороне развязки — от Базового переулка в сторону ЖБИ и дублера Сибирского тракта — открыли 8 сентября 2023 года. Полностью завершить работы должны к 2025 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания «Либстрой» — субподрядчик на строительстве развязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге — отозвала своих сотрудников (27 человек) с участка из-за долга со стороны заказчика, московской группы «Альмакор» (генподрядчик). Сейчас рабочие находятся в общежитии, на их зарплаты и жилье тратится сам глава «Либстроя» Роман Воронков, рассказал он URA.RU. «„Альмакор“ должен нам за работы возле „Калины“ порядка 11 миллионов рублей. Последний платеж был 7 марта — 500 тысяч. С 12 апреля я вывел рабочих с объекта, так как на тот день был сдвинут платеж», — описал ситуацию бизнесмен. Воронков ожидает платежа до вечера 15 апреля, а после повезет бригаду в Москву — на другой объект. Он отмечает, что с первого дня работы с «Альмакором» договоренности якобы не выполнялись: приходивших от предприятия денег (это были небольшие суммы) не хватало. Две фирмы сотрудничают и при строительстве дороги Дюртюли-Ачит. Оттуда Воронков увел людей еще раньше. «Сейчас там остались только штатные сотрудники „Альмакора“ — 50 человек, по плану на стройке должно быть 300 человек. Там работали и другие подрядчики, которые ушли из-за долгов. За работы на этом участке нам еще ни разу не заплатили», — пояснил Воронков. В мэрии Екатеринбурга корреспонденту обещали разобраться в ситуации. Чиновники также подчеркивают: все свои обязательства перед «Альмакором» выполняются. Строительство развязки, которая соединит три района — Октябрьский, Кировский и Чкаловский, — стартовало в 2021 году. Проезд по правой стороне развязки — от Базового переулка в сторону ЖБИ и дублера Сибирского тракта — открыли 8 сентября 2023 года. Полностью завершить работы должны к 2025 году.