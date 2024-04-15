В Ишимском районе под угрозу затопления попали 10 населенных пунктов. Карта

15 апреля 2024 в 18:02 Размер текста - 17 +

В случае прорыва дамбы вода хлынет в 10 сел и деревень Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Десять населенных пунктов Ишимского района Тюменской области будут затоплены в случае прорыва дамбы. Карту опасных зон опубликовала администрация муниципального образования. «На картах представлены зоны прогнозируемого затопления и подтопления населенных пунктов при разливе реки Ишим. В случае прорыва дамбы в п. Дом Отдыха, д. Синицына и п. Плодопитомник населенные пункты будут подвержены затоплению. Добавим, что работы по защите от паводка продолжаются», — сообщает telegram-канал мэрии Ишимского района. Там также добавили, что список опасных территорий будет расширяться. Пока что в него вошли: Плешково;

Синицина;

Плодопитомник;

Кошкарагай;

п.Детский Санаторий;

п.Детский дом №29;

Лайкова;

Бутырки;

Воронина;

Большой Остров. Как ранее сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, ранние прогнозы по паводку ухудшились. Теперь власти проводят пересчет населенных пунктов, которым грозит затопление. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Десять населенных пунктов Ишимского района Тюменской области будут затоплены в случае прорыва дамбы. Карту опасных зон опубликовала администрация муниципального образования. «На картах представлены зоны прогнозируемого затопления и подтопления населенных пунктов при разливе реки Ишим. В случае прорыва дамбы в п. Дом Отдыха, д. Синицына и п. Плодопитомник населенные пункты будут подвержены затоплению. Добавим, что работы по защите от паводка продолжаются», — сообщает telegram-канал мэрии Ишимского района. Там также добавили, что список опасных территорий будет расширяться. Пока что в него вошли: Как ранее сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, ранние прогнозы по паводку ухудшились. Теперь власти проводят пересчет населенных пунктов, которым грозит затопление.