В Ишимском районе под угрозу затопления попали 10 населенных пунктов. Карта

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Паводок Курган, мчс, паводок
В случае прорыва дамбы вода хлынет в 10 сел и деревень Фото:

Десять населенных пунктов Ишимского района Тюменской области будут затоплены в случае прорыва дамбы. Карту опасных зон опубликовала администрация муниципального образования.

«На картах представлены зоны прогнозируемого затопления и подтопления населенных пунктов при разливе реки Ишим. В случае прорыва дамбы в п. Дом Отдыха, д. Синицына и п. Плодопитомник населенные пункты будут подвержены затоплению. Добавим, что работы по защите от паводка продолжаются», — сообщает telegram-канал мэрии Ишимского района.

Там также добавили, что список опасных территорий будет расширяться. Пока что в него вошли:

  • Плешково;
  • Синицина;
  • Плодопитомник;
  • Кошкарагай;
  • п.Детский Санаторий;
  • п.Детский дом №29;
  • Лайкова;
  • Бутырки;
  • Воронина;
  • Большой Остров.

Как ранее сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, ранние прогнозы по паводку ухудшились. Теперь власти проводят пересчет населенных пунктов, которым грозит затопление.

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Десять населенных пунктов Ишимского района Тюменской области будут затоплены в случае прорыва дамбы. Карту опасных зон опубликовала администрация муниципального образования. «На картах представлены зоны прогнозируемого затопления и подтопления населенных пунктов при разливе реки Ишим. В случае прорыва дамбы в п. Дом Отдыха, д. Синицына и п. Плодопитомник населенные пункты будут подвержены затоплению. Добавим, что работы по защите от паводка продолжаются», — сообщает telegram-канал мэрии Ишимского района. Там также добавили, что список опасных территорий будет расширяться. Пока что в него вошли: Как ранее сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, ранние прогнозы по паводку ухудшились. Теперь власти проводят пересчет населенных пунктов, которым грозит затопление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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