Десять населенных пунктов Ишимского района Тюменской области будут затоплены в случае прорыва дамбы. Карту опасных зон опубликовала администрация муниципального образования.
«На картах представлены зоны прогнозируемого затопления и подтопления населенных пунктов при разливе реки Ишим. В случае прорыва дамбы в п. Дом Отдыха, д. Синицына и п. Плодопитомник населенные пункты будут подвержены затоплению. Добавим, что работы по защите от паводка продолжаются», — сообщает telegram-канал мэрии Ишимского района.
Там также добавили, что список опасных территорий будет расширяться. Пока что в него вошли:
- Плешково;
- Синицина;
- Плодопитомник;
- Кошкарагай;
- п.Детский Санаторий;
- п.Детский дом №29;
- Лайкова;
- Бутырки;
- Воронина;
- Большой Остров.
Как ранее сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, ранние прогнозы по паводку ухудшились. Теперь власти проводят пересчет населенных пунктов, которым грозит затопление.
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