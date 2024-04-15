Происшествия Криминал Курганские бизнесмены незаконно продавали алкоголь во время паводка 15 апреля 2024 в 18:02 Размер текста - 17 + На курганских бизнесменов за нелегальную продажу алкоголя составили 19 протоколов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Представители полиции зарегистрировали 19 фактов продажи алкоголя на территориях, где во время паводка это делать запрещено. Данная информация размещена в telegram-канале областного УМВД. «Несмотря на введенные ограничения, некоторые предприниматели продолжили реализовывать алкоголь — такие факты выявлены сотрудниками зауральской полиции. На сегодняшний день составлено 19 административных протоколов по статье 14.2 КоАП Российской Федерации „Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена“», — указано в сообщении. Помимо этого в Кургане полицейские установили факт продажи алкоголя в торговом объекте без соответствующей лицензии. Сотрудники полиции также составили протокол. Запрет на продажу алкоголя в семи муниципалитетах Курганской области действует до 21 апреля. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Представители полиции зарегистрировали 19 фактов продажи алкоголя на территориях, где во время паводка это делать запрещено. Данная информация размещена в telegram-канале областного УМВД. «Несмотря на введенные ограничения, некоторые предприниматели продолжили реализовывать алкоголь — такие факты выявлены сотрудниками зауральской полиции. На сегодняшний день составлено 19 административных протоколов по статье 14.2 КоАП Российской Федерации „Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена“», — указано в сообщении. Помимо этого в Кургане полицейские установили факт продажи алкоголя в торговом объекте без соответствующей лицензии. Сотрудники полиции также составили протокол. Запрет на продажу алкоголя в семи муниципалитетах Курганской области действует до 21 апреля. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям