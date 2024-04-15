На Украине пришли в ужас от российских боевых дельфинов

Журналист Мак: ВС РФ используют боевых дельфинов для уничтожения водолазов ВСУ

15 апреля 2024 в 18:05 Размер текста - 17 +

По словам Мака, дельфины ВС РФ предупреждают тренера, когда видят незнакомый объект под водой Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия использует военных дельфинов для ликвидации водолазов-шпионов Украины. Об этом сообщает американский журналист и редактор киевского издания «Контрнаступление» Тим Мак. «Принцип таков: дельфины предупреждают своего тренера, если видят „что-то, чего там не должно быть“», — передает The Kyiv Independent слова Мака. Кроме того, он отметил, что на снимках со спутника возле Севастополя видно увеличение этих животных в два раза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская армия использует военных дельфинов для ликвидации водолазов-шпионов Украины. Об этом сообщает американский журналист и редактор киевского издания «Контрнаступление» Тим Мак. «Принцип таков: дельфины предупреждают своего тренера, если видят „что-то, чего там не должно быть“», — передает The Kyiv Independent слова Мака. Кроме того, он отметил, что на снимках со спутника возле Севастополя видно увеличение этих животных в два раза.