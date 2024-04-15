На Украине пришли в ужас от российских боевых дельфинов

Журналист Мак: ВС РФ используют боевых дельфинов для уничтожения водолазов ВСУ
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Концерт для дельфинов в Океанариуме. Екатеринбург , дельфин, океанариум, дельфинариум
По словам Мака, дельфины ВС РФ предупреждают тренера, когда видят незнакомый объект под водой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия использует военных дельфинов для ликвидации водолазов-шпионов Украины. Об этом сообщает американский журналист и редактор киевского издания «Контрнаступление» Тим Мак.

«Принцип таков: дельфины предупреждают своего тренера, если видят „что-то, чего там не должно быть“», — передает The Kyiv Independent слова Мака. Кроме того, он отметил, что на снимках со спутника возле Севастополя видно увеличение этих животных в два раза.

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Российская армия использует военных дельфинов для ликвидации водолазов-шпионов Украины. Об этом сообщает американский журналист и редактор киевского издания «Контрнаступление» Тим Мак. «Принцип таков: дельфины предупреждают своего тренера, если видят „что-то, чего там не должно быть“», — передает The Kyiv Independent слова Мака. Кроме того, он отметил, что на снимках со спутника возле Севастополя видно увеличение этих животных в два раза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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