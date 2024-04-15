На Украине пришли в ужас от российских боевых дельфинов

По словам Мака, дельфины ВС РФ предупреждают тренера, когда видят незнакомый объект под водой
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская армия использует военных дельфинов для ликвидации водолазов-шпионов Украины. Об этом сообщает американский журналист и редактор киевского издания «Контрнаступление» Тим Мак.
«Принцип таков: дельфины предупреждают своего тренера, если видят „что-то, чего там не должно быть“», — передает The Kyiv Independent слова Мака. Кроме того, он отметил, что на снимках со спутника возле Севастополя видно увеличение этих животных в два раза.
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