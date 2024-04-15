На трассе М-5 Челябинской области усилят меры по выявлению регоператоров, загрязняющих мусором дорогу и полосы отвода. Сообщать о таких нарушениях просят и водителей, сообщил URA.RU руководитель упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев.
«Совместно с Госавтоинспекцией и Ространцнадзором планируем провести рейды, направленные на выявление таких нарушителей. Хочу обратиться к пользователям дорог с просьбой фиксировать такие нарушения и сообщать о них в дежурно-диспетчерскую службу Упрдор „Южный Урал“», — сообщил URA.RU глава управления.
На трассе М-5, по которой проходит маршрут на мусорный полигон «Полетаево», фиксируется колоссальное число бытовых отходов, подчеркнул Муравьев. Загрязнения дорожники убирают вручную, а после вывозят на ту же свалку.
«По дороге М-5 „Урал“ мусоровозами производится вывоз бытовых и коммунальных отходов с нарушением требований. В связи с этим происходит загрязнение проезжей части и полосы отвода», — уточнил начальник содержания участка Владимир Маслобойников.
Рейды, вызванные загрязнением трасс мусором во время его перевозок на полигоны реоператором, начались в феврале. Патрулирование подъездов к свалкам велось совместно с ГИБДД и надзорными ведомствами. Тогда от ведомств были направлены предписания об устранении нарушений, однако загрязнение трассы регоператором продолжилось.
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