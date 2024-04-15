Росавтодор усилит работу по поимке челябинских регоператоров, загрязняющих М-5. Видео

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Дорожники обратились к водителям с просьбой сообщать о нарушениях регоператора на трассе Фото:

На трассе М-5 Челябинской области усилят меры по выявлению регоператоров, загрязняющих мусором дорогу и полосы отвода. Сообщать о таких нарушениях просят и водителей, сообщил URA.RU руководитель упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев.

«Совместно с Госавтоинспекцией и Ространцнадзором планируем провести рейды, направленные на выявление таких нарушителей. Хочу обратиться к пользователям дорог с просьбой фиксировать такие нарушения и сообщать о них в дежурно-диспетчерскую службу Упрдор „Южный Урал“», — сообщил URA.RU глава управления.

На трассе М-5, по которой проходит маршрут на мусорный полигон «Полетаево», фиксируется колоссальное число бытовых отходов, подчеркнул Муравьев. Загрязнения дорожники убирают вручную, а после вывозят на ту же свалку.

«По дороге М-5 „Урал“ мусоровозами производится вывоз бытовых и коммунальных отходов с нарушением требований. В связи с этим происходит загрязнение проезжей части и полосы отвода», — уточнил начальник содержания участка Владимир Маслобойников.

Рейды, вызванные загрязнением трасс мусором во время его перевозок на полигоны реоператором, начались в феврале. Патрулирование подъездов к свалкам велось совместно с ГИБДД и надзорными ведомствами. Тогда от ведомств были направлены предписания об устранении нарушений, однако загрязнение трассы регоператором продолжилось.

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На трассе М-5 Челябинской области усилят меры по выявлению регоператоров, загрязняющих мусором дорогу и полосы отвода. Сообщать о таких нарушениях просят и водителей, сообщил URA.RU руководитель упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев. «Совместно с Госавтоинспекцией и Ространцнадзором планируем провести рейды, направленные на выявление таких нарушителей. Хочу обратиться к пользователям дорог с просьбой фиксировать такие нарушения и сообщать о них в дежурно-диспетчерскую службу Упрдор „Южный Урал“», — сообщил URA.RU глава управления. На трассе М-5, по которой проходит маршрут на мусорный полигон «Полетаево», фиксируется колоссальное число бытовых отходов, подчеркнул Муравьев. Загрязнения дорожники убирают вручную, а после вывозят на ту же свалку. «По дороге М-5 „Урал“ мусоровозами производится вывоз бытовых и коммунальных отходов с нарушением требований. В связи с этим происходит загрязнение проезжей части и полосы отвода», — уточнил начальник содержания участка Владимир Маслобойников. Рейды, вызванные загрязнением трасс мусором во время его перевозок на полигоны реоператором, начались в феврале. Патрулирование подъездов к свалкам велось совместно с ГИБДД и надзорными ведомствами. Тогда от ведомств были направлены предписания об устранении нарушений, однако загрязнение трассы регоператором продолжилось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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