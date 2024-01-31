Челябинским регоператорам грозят многомиллионные штрафы за разбросанный на трассах мусор. Видео

Дорожники начали рейды по выявлению регоператоров, загрязняющих трассы мусором

01 февраля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Штрафы грозят регоператорам, загрязняющим дорогу при перевозке мусора на полигон Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области начались рейды дорожников, вызванные загрязнением федеральных трасс мусором во время его перевозок на полигоны регоператором. Организациям, чьи мусоровозы будут нарушать правила, грозят штрафы до 300 тысяч рублей по каждому факту загрязнения, сообщили URA.RU в Упрдор «Южный Урал». «Нарушение правил перевозки и засорение федеральных трасс карается штрафом на юридическое лицо до 300 тысяч рублей в соответствии со статьей 12.33 КоАП РФ. Дороги — зона ответственности не только дорожников, но и всех участников движения, к оператору ТБО это тоже относится», — заявил URA.RU руководитель Упрдора Владимир Муравьев. Наряду со статьей 12.33 КоАП РФ (Умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия) происходит и нарушение ПДД по пункту 1.5., который запрещает повреждать и загрязнять дороги. Патруль совместно с ГИБДД и надзорными ведомствами на постоянной основе будет дежурить у подъездов к полигонам ТБО. Для фиксации нарушений могут быть привлечены беспилотники Госавтоинспекции. «Мы начали регулярные рейды по нарушению правил перевозки отходов. На трассе М-5 „Урал“, подъезд к Екатеринбургу, подрядными организациями отмечена регулярная перевозка мусора из Челябинска на полигоны с нарушениями, которая осуществляется зачастую без пологов. В связи с этим наблюдается загрязнение проезжей части и полосы отвода», — сообщил URA.RU начальник отдела содержания управления Виктор Кетов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинской области начались рейды дорожников, вызванные загрязнением федеральных трасс мусором во время его перевозок на полигоны регоператором. Организациям, чьи мусоровозы будут нарушать правила, грозят штрафы до 300 тысяч рублей по каждому факту загрязнения, сообщили URA.RU в Упрдор «Южный Урал». «Нарушение правил перевозки и засорение федеральных трасс карается штрафом на юридическое лицо до 300 тысяч рублей в соответствии со статьей 12.33 КоАП РФ. Дороги — зона ответственности не только дорожников, но и всех участников движения, к оператору ТБО это тоже относится», — заявил URA.RU руководитель Упрдора Владимир Муравьев. Наряду со статьей 12.33 КоАП РФ (Умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия) происходит и нарушение ПДД по пункту 1.5., который запрещает повреждать и загрязнять дороги. Патруль совместно с ГИБДД и надзорными ведомствами на постоянной основе будет дежурить у подъездов к полигонам ТБО. Для фиксации нарушений могут быть привлечены беспилотники Госавтоинспекции. «Мы начали регулярные рейды по нарушению правил перевозки отходов. На трассе М-5 „Урал“, подъезд к Екатеринбургу, подрядными организациями отмечена регулярная перевозка мусора из Челябинска на полигоны с нарушениями, которая осуществляется зачастую без пологов. В связи с этим наблюдается загрязнение проезжей части и полосы отвода», — сообщил URA.RU начальник отдела содержания управления Виктор Кетов.