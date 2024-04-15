Беременная бизнес-леди на премию снова хочет отсыпать дороги в челябинском селе

15 апреля 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

Ольга Сегаль уже решила, как распорядится премией в случае победы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Беременная седьмым ребенком управляющая «Григорьевскими садами» в Каслинском районе (Челябинская область) Ольга Сегаль в случае победы снова намерена отсыпать дороги в селе на средства премии федерального конкурса «Женщина в АПК». Как Сегаль рассказала URA.RU, она подала заявку на участие. Плохие дороги остаются одной из самых значимых проблем населенных пунктов района. «Подаю заявку для нового участия в конкурсе „Женщина года в АПК“. Надеюсь еще раз победить и отсыпать дороги в родном селе. Каслинские власти в очередной раз отстранились от решения проблемы. Рассчитывать на их помощь не приходится», — сообщила URA.RU Сегаль. Бизнес-леди негодует: представители туркомпаний Челябинска и Екатеринбурга собрались в населенном пункте, чтобы решить, как будут отправлять туристов, согласовать программы поездок путешественников. Однако гости застряли на дорогах Григорьевки и долго не могли добраться до места. О развитии туризма в таких условиях говорить преждевременно, уверена собеседница URA.RU. По данным Сегаль, на совещании с региональными властями глава района Игорь Колышев озвучил цифру: местной администрации требуется 40 миллионов, чтобы привести в порядок девять километров дорог в Григорьевке. В результате запланировано отсыпать один километр в четырех населенных пунктах: Григорьевке, Щербаковке, Клеопино и Знаменке. Сроки не называются. «Асфальтирование дорог в сельских населенных пунктах осуществляется в соответствии с утвержденным пятилетним планом проведения дорожных работ. Приоритетными направлениями плана являются школьные маршруты и центральные улицы. Но улицы Вишневая и 70 лет Победы в Григорьевке не относятся ни к одному из направлений. В 2024 году данные улицы могут быть профилированы с добавлением нового материала в рамках летнего содержания», — ответил предпринимателю Александре Филипповой замглавы Вячеслав Горобец. В развитии сельского туризма в Григорьевке готовы принимать участие как крупнейшие на Урале сады, так и жители. Александр Новицкий рассчитывает проводить мастер-классы по рубке срубов для будущих домов. Этому занятию, рассказал мужчина URA.RU, он научился в 1984 году. Беспокоится, как туристы будут добираться до населенного пункта. Отсутствие нормальных дорог, опасаются в Григорьевке, может не только сорвать туристский сезон. Плохая инфраструктура представит сельский быт в худшем виде, а ведь именно для знакомства с ним люди поедут в сельскую местность, отметили собеседники информагентства. В 2023 году Сегаль отсыпала улицы на всю премию, выданную победительнице конкурса в Москве. При подготовке материала URA.RU пыталось получить комментарии Колышева или Горобца. Дозвониться до них оперативно не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Беременная седьмым ребенком управляющая «Григорьевскими садами» в Каслинском районе (Челябинская область) Ольга Сегаль в случае победы снова намерена отсыпать дороги в селе на средства премии федерального конкурса «Женщина в АПК». Как Сегаль рассказала URA.RU, она подала заявку на участие. Плохие дороги остаются одной из самых значимых проблем населенных пунктов района. «Подаю заявку для нового участия в конкурсе „Женщина года в АПК“. Надеюсь еще раз победить и отсыпать дороги в родном селе. Каслинские власти в очередной раз отстранились от решения проблемы. Рассчитывать на их помощь не приходится», — сообщила URA.RU Сегаль. Бизнес-леди негодует: представители туркомпаний Челябинска и Екатеринбурга собрались в населенном пункте, чтобы решить, как будут отправлять туристов, согласовать программы поездок путешественников. Однако гости застряли на дорогах Григорьевки и долго не могли добраться до места. О развитии туризма в таких условиях говорить преждевременно, уверена собеседница URA.RU. По данным Сегаль, на совещании с региональными властями глава района Игорь Колышев озвучил цифру: местной администрации требуется 40 миллионов, чтобы привести в порядок девять километров дорог в Григорьевке. В результате запланировано отсыпать один километр в четырех населенных пунктах: Григорьевке, Щербаковке, Клеопино и Знаменке. Сроки не называются. «Асфальтирование дорог в сельских населенных пунктах осуществляется в соответствии с утвержденным пятилетним планом проведения дорожных работ. Приоритетными направлениями плана являются школьные маршруты и центральные улицы. Но улицы Вишневая и 70 лет Победы в Григорьевке не относятся ни к одному из направлений. В 2024 году данные улицы могут быть профилированы с добавлением нового материала в рамках летнего содержания», — ответил предпринимателю Александре Филипповой замглавы Вячеслав Горобец. В развитии сельского туризма в Григорьевке готовы принимать участие как крупнейшие на Урале сады, так и жители. Александр Новицкий рассчитывает проводить мастер-классы по рубке срубов для будущих домов. Этому занятию, рассказал мужчина URA.RU, он научился в 1984 году. Беспокоится, как туристы будут добираться до населенного пункта. Отсутствие нормальных дорог, опасаются в Григорьевке, может не только сорвать туристский сезон. Плохая инфраструктура представит сельский быт в худшем виде, а ведь именно для знакомства с ним люди поедут в сельскую местность, отметили собеседники информагентства. В 2023 году Сегаль отсыпала улицы на всю премию, выданную победительнице конкурса в Москве. При подготовке материала URA.RU пыталось получить комментарии Колышева или Горобца. Дозвониться до них оперативно не удалось.