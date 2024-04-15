Губернатор Куйвашев после отпуска предстал в новом образе. Видео

15 апреля 2024 в 18:40 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев был в отпуске две недели (архивное фото) Фото: Георгий Бергал © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в первый день после отпуска предстал в новом образе — он отрастил щетину. Видеоселфи главы региона, записанное в Магнитогорске, куда он отправился на решающий полуфинальный матч КХЛ между «Металлургом» и «Автомобилистом», опубликовал telegram-канал его пиарщицы Аксаны Пановой. «Приехали всей делегацией в Магнитогорск поддержать нашу команду. Через час начнется игра. В ожидании острой, бескомпромиссной игры, всем успехов и удачи», — говорит Куйвашев на видео. Вместе с ним в делегации бизнесмены Андрей Симановский («Сима-ленд») и Александр Пумпянский, президент ФК «Урал» Григорий Иванов и первый вице-спикер заксо Аркадий Чернецкий. Это второе появление Куйвашева на публике с щетиной. Первое было накануне. Фото Куйвашева из VIP-ложи на футбольном «Урал» — «Динамо» публиковал государственный «Четвертый канал». Тогда необычный для местного истеблишмента внешний вид первого лица списали на то, что он отдыхает. В отпуске губернатор был с 1 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в первый день после отпуска предстал в новом образе — он отрастил щетину. Видеоселфи главы региона, записанное в Магнитогорске, куда он отправился на решающий полуфинальный матч КХЛ между «Металлургом» и «Автомобилистом», опубликовал telegram-канал его пиарщицы Аксаны Пановой. «Приехали всей делегацией в Магнитогорск поддержать нашу команду. Через час начнется игра. В ожидании острой, бескомпромиссной игры, всем успехов и удачи», — говорит Куйвашев на видео. Вместе с ним в делегации бизнесмены Андрей Симановский («Сима-ленд») и Александр Пумпянский, президент ФК «Урал» Григорий Иванов и первый вице-спикер заксо Аркадий Чернецкий. Это второе появление Куйвашева на публике с щетиной. Первое было накануне. Фото Куйвашева из VIP-ложи на футбольном «Урал» — «Динамо» публиковал государственный «Четвертый канал». Тогда необычный для местного истеблишмента внешний вид первого лица списали на то, что он отдыхает. В отпуске губернатор был с 1 апреля.