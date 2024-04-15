Как на самом деле похудела Алла Пугачева: секреты стройности от примадонны

Пугачева в одиночестве отмечает 75-летний юбилей

15 апреля 2024 в 19:49 Размер текста - 17 +

Алла Пугачева придерживается принципов здорового питания, избегая соленых и сладких продуктов Фото: Артем Геодакян/ТАСС Российская певица Алла Пугачева 15 апреля празднует свой 75-й день рождения. Она отметит его без близких из-за обстановки в мире. В преддверии этого события многие вспоминают не только ее творческий путь, но и долгую борьбу с лишним весом, результаты которой сегодня восхищают многих. О секретах стройности артистки — в материале URA.RU. Борьба с весом в прошлом: интенсивные диеты и клинические методы Газета «Комсомольская правда» отмечает, что в советское время Алла Пугачева прилагала значительные усилия для поддержания формы, иногда даже ложась в клинику для интенсивного похудения. Александр Стефанович, бывший муж певицы, рассказывает о периодах, когда звезда проводила до месяца в Институте курортологии, где благодаря диете и физиотерапии теряла до 10 килограммов. Однако такие методы давали временный результат, и вес вскоре возвращался. Секрет современной стройности: здоровое питание и отказ от вредных привычек Согласно информации от подруги певицы, бизнесвумен Алины Редель, сегодня Алла Борисовна придерживается принципов здорового питания, избегая соленых и сладких продуктов и устраивая разгрузочные дни. Диетолог Надя Шарк подтверждает, что такой подход помогает не только в борьбе с лишним весом, но и способствует общему улучшению самочувствия. Рацион и образ жизни «СССР» Журнал «Лиза» упоминает специальную систему питания «СССР», которую с юмором назвала сама Алла Пугачева, исключив из своего меню сладкое, соленое и сдобное. В Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) артиста Максима Галкина (признан в России иностранным агентом), мужа певицы, видно, что они питаются достаточно просто, а Пугачева отдает предпочтение овощам. Также активная жизнь полна движения и танцев с мужем. Физическая активность и отказ от курения Не последнюю роль в поддержании формы играет физическая активность. Социальные сети показывают, что дети звездной пары очень активны, а сама Примадонна радует поклонников своими выступлениями и танцами. Кроме того, хотя курение является вредной привычкой, которая может влиять на вес, на сегодняшний день похудевшая Алла Пугачева не замечена на фотографиях с сигаретой. После начала СВО Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным и детьми уехала из России. Ранее URA.RU подробно рассказывало о жизни певицы в эмиграции — в материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская певица Алла Пугачева 15 апреля празднует свой 75-й день рождения. Она отметит его без близких из-за обстановки в мире. В преддверии этого события многие вспоминают не только ее творческий путь, но и долгую борьбу с лишним весом, результаты которой сегодня восхищают многих. О секретах стройности артистки — в материале URA.RU. Газета «Комсомольская правда» отмечает, что в советское время Алла Пугачева прилагала значительные усилия для поддержания формы, иногда даже ложась в клинику для интенсивного похудения. Александр Стефанович, бывший муж певицы, рассказывает о периодах, когда звезда проводила до месяца в Институте курортологии, где благодаря диете и физиотерапии теряла до 10 килограммов. Однако такие методы давали временный результат, и вес вскоре возвращался. Согласно информации от подруги певицы, бизнесвумен Алины Редель, сегодня Алла Борисовна придерживается принципов здорового питания, избегая соленых и сладких продуктов и устраивая разгрузочные дни. Диетолог Надя Шарк подтверждает, что такой подход помогает не только в борьбе с лишним весом, но и способствует общему улучшению самочувствия. Журнал «Лиза» упоминает специальную систему питания «СССР», которую с юмором назвала сама Алла Пугачева, исключив из своего меню сладкое, соленое и сдобное. В Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) артиста Максима Галкина (признан в России иностранным агентом), мужа певицы, видно, что они питаются достаточно просто, а Пугачева отдает предпочтение овощам. Также активная жизнь полна движения и танцев с мужем. Не последнюю роль в поддержании формы играет физическая активность. Социальные сети показывают, что дети звездной пары очень активны, а сама Примадонна радует поклонников своими выступлениями и танцами. Кроме того, хотя курение является вредной привычкой, которая может влиять на вес, на сегодняшний день похудевшая Алла Пугачева не замечена на фотографиях с сигаретой. После начала СВО Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным и детьми уехала из России. Ранее URA.RU подробно рассказывало о жизни певицы в эмиграции — в материале.