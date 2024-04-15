Алле Пугачевой исполняется 75 лет: как живет певица в эмиграции

КП: Пугачевой придется отмечать День рождения в одиночестве

15 апреля 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

На юбилей Аллы Пугачевой не приехали близкие Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска. Советская и российская эстрадная певица, народная артистка СССР Алла Пугачева 15 апреля празднует свой день рождения. Ей исполняется 75 лет. После начала СВО Пугачева вместе с супругом, артистом Максимом Галкиным (признан в России иностранным агентом) и детьми уехала из России. Подробнее о жизни певицы в эмиграции — в материале URA.RU. Переезд в Израиль и жизнь за границей Пугачева вместе с Галкиным и детьми, после начала СВО, переехала в Израиль. Несмотря на перемены в месте жительства, семья продолжает активно путешествовать. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также паспорта граждан Евросоюза, что значительно упрощает перемещения по миру. Концертная деятельность и гастроли Галкина Максим Галкин не оставляет свою концертную деятельность, регулярно выступая в Европе. В октябре и ноябре у него были запланированы выступления в Израиле, однако они были отменены из-за начавшейся войны с Палестиной. В этот тяжелый период семья находилась в Тель-Авиве и, по их словам, старалась отвлечь детей от происходящего вокруг. Слухи об уезде и планы на переезд Неоднократно возникали слухи о том, что Пугачева и Галкин покинули Израиль, но эти данные не подтвердились. У супругов есть недвижимость на Кипре, куда они, предположительно, планировали перебраться на ближайший год. Визиты в Россию Алла Пугачева посещала Россию: в мае 2023 года она приехала на похороны дизайнера Валентина Юдашкина, а до этого в августе 2022 года с целью решения личных дел и возможности обучения детей в российской школе. В ноябре того же года артистка прибыла в Россию без мужа. Ее видели на границе Псковской области, а затем в Санкт-Петербурге и Москве. Новый альбом и возвращение на сцену В начале ноября стало известно о тайной записи нового альбома Пугачевой в России. Плюс ко всему, планировалось ее возвращение на сцену в период новогодних праздников. Недвижимость на Кипре Алла Пугачева и Максим Галкин приобрели пентхаус в Лимасоле на Кипре за 10 миллионов евро. Отмечалось, что супруги купили жилье еще в 2017 году, чтобы получить гражданство страны в обмен на инвестиции. Апартаменты находятся в башне One — самом дорогом жилом комплексе города. Перспективы переезда в Лондон В декабре 2023 года появилась информация о возможном переезде семьи в Лондон после Нового года из-за проблем с климатом Кипра и здоровьем Пугачевой. Артистка уже искала подходящее жилье для своей семьи в столице Великобритании. День рождения Аллы Пугачевой Планы Пугачевой на празднование юбилея были грандиозными. Ожидалось, что соберутся 160 гостей, которые уже подготовили подарки для именинницы. Однако помешала текущая обстановка в мире. Накануне Иран запустил в сторону Израиля дроны и ракеты. Таким образом, 15 апреля Алла Пугачева отметит свой 75-й день рождения без близких. Несмотря на амбициозные планы на празднование, атака Ирана и закрытое воздушное пространство помешали провести юбилей так, как было задумано. Ни муж, ни друзья не приехали на торжество к артистке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Советская и российская эстрадная певица, народная артистка СССР Алла Пугачева 15 апреля празднует свой день рождения. Ей исполняется 75 лет. После начала СВО Пугачева вместе с супругом, артистом Максимом Галкиным (признан в России иностранным агентом) и детьми уехала из России. Подробнее о жизни певицы в эмиграции — в материале URA.RU. Пугачева вместе с Галкиным и детьми, после начала СВО, переехала в Израиль. Несмотря на перемены в месте жительства, семья продолжает активно путешествовать. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также паспорта граждан Евросоюза, что значительно упрощает перемещения по миру. Максим Галкин не оставляет свою концертную деятельность, регулярно выступая в Европе. В октябре и ноябре у него были запланированы выступления в Израиле, однако они были отменены из-за начавшейся войны с Палестиной. В этот тяжелый период семья находилась в Тель-Авиве и, по их словам, старалась отвлечь детей от происходящего вокруг. Неоднократно возникали слухи о том, что Пугачева и Галкин покинули Израиль, но эти данные не подтвердились. У супругов есть недвижимость на Кипре, куда они, предположительно, планировали перебраться на ближайший год. Алла Пугачева посещала Россию: в мае 2023 года она приехала на похороны дизайнера Валентина Юдашкина, а до этого в августе 2022 года с целью решения личных дел и возможности обучения детей в российской школе. В ноябре того же года артистка прибыла в Россию без мужа. Ее видели на границе Псковской области, а затем в Санкт-Петербурге и Москве. В начале ноября стало известно о тайной записи нового альбома Пугачевой в России. Плюс ко всему, планировалось ее возвращение на сцену в период новогодних праздников. Алла Пугачева и Максим Галкин приобрели пентхаус в Лимасоле на Кипре за 10 миллионов евро. Отмечалось, что супруги купили жилье еще в 2017 году, чтобы получить гражданство страны в обмен на инвестиции. Апартаменты находятся в башне One — самом дорогом жилом комплексе города. В декабре 2023 года появилась информация о возможном переезде семьи в Лондон после Нового года из-за проблем с климатом Кипра и здоровьем Пугачевой. Артистка уже искала подходящее жилье для своей семьи в столице Великобритании. Планы Пугачевой на празднование юбилея были грандиозными. Ожидалось, что соберутся 160 гостей, которые уже подготовили подарки для именинницы. Однако помешала текущая обстановка в мире. Накануне Иран запустил в сторону Израиля дроны и ракеты. Таким образом, 15 апреля Алла Пугачева отметит свой 75-й день рождения без близких. Несмотря на амбициозные планы на празднование, атака Ирана и закрытое воздушное пространство помешали провести юбилей так, как было задумано. Ни муж, ни друзья не приехали на торжество к артистке.