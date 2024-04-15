Мэр из ХМАО появился на публике в футболке Dolce&Gabbana с флагом недружественного государства. Фото

Мэр из ХМАО Трубецкой надел на сельскую спартакиаду футболку с флагом Италии

15 апреля 2024 в 19:49 Размер текста - 17 +

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой появился на сельской спартакиаде в брендовой футболке итальянских дизайнеров Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Главный амбассадор модных брендов и «тяжелого люкса» в ХМАО — мэр Сургутского района Андрей Трубецкой — появился на публике в футболке Dolce&Gabbana с флагом Италии, включенной в список недружественных государств. Фото опубликовала на своей странице «Вконтакте» депутат районной думы Лариса Годяцкая. Трубецкой выбрал для демонстрации футболки от итальянских модельеров сельскую спартакиаду местных чиновников. Стоимость аналогичного изделия на сайте ЦУМа — 29 750 рублей, в других онлайн-магазинах цена похожего изделия стартует с 16 тысяч рублей. Италия была включена в список недружественных России государств 5 марта 2022 года в составе прочих стран Евросоюза. Журналисту не удалось дозвониться до администрации Сургутского района и получить комментарий. Ранее URA.RU писало о том, что Трубецкой на встрече с депутатом Госдумы от ХМАО Ольгой Ануфриевой присутствовал в пуховике от Philipp Plein. Стоимость аналогичной модели до дисконта составляла порядка 370 тысяч рублей. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой появился на спартакиаде в футболке с флагом Италии Фото: страница депутата Ларисы Годяцкой «Вконтакте» https://vk.com/wall185462573_1753 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный амбассадор модных брендов и «тяжелого люкса» в ХМАО — мэр Сургутского района Андрей Трубецкой — появился на публике в футболке Dolce&Gabbana с флагом Италии, включенной в список недружественных государств. Фото опубликовала на своей странице «Вконтакте» депутат районной думы Лариса Годяцкая. Трубецкой выбрал для демонстрации футболки от итальянских модельеров сельскую спартакиаду местных чиновников. Стоимость аналогичного изделия на сайте ЦУМа — 29 750 рублей, в других онлайн-магазинах цена похожего изделия стартует с 16 тысяч рублей. Италия была включена в список недружественных России государств 5 марта 2022 года в составе прочих стран Евросоюза. Журналисту не удалось дозвониться до администрации Сургутского района и получить комментарий. Ранее URA.RU писало о том, что Трубецкой на встрече с депутатом Госдумы от ХМАО Ольгой Ануфриевой присутствовал в пуховике от Philipp Plein. Стоимость аналогичной модели до дисконта составляла порядка 370 тысяч рублей.