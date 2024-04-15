Главный амбассадор модных брендов и «тяжелого люкса» в ХМАО — мэр Сургутского района Андрей Трубецкой — появился на публике в футболке Dolce&Gabbana с флагом Италии, включенной в список недружественных государств. Фото опубликовала на своей странице «Вконтакте» депутат районной думы Лариса Годяцкая.
Трубецкой выбрал для демонстрации футболки от итальянских модельеров сельскую спартакиаду местных чиновников. Стоимость аналогичного изделия на сайте ЦУМа — 29 750 рублей, в других онлайн-магазинах цена похожего изделия стартует с 16 тысяч рублей.
Италия была включена в список недружественных России государств 5 марта 2022 года в составе прочих стран Евросоюза. Журналисту не удалось дозвониться до администрации Сургутского района и получить комментарий.
Ранее URA.RU писало о том, что Трубецкой на встрече с депутатом Госдумы от ХМАО Ольгой Ануфриевой присутствовал в пуховике от Philipp Plein. Стоимость аналогичной модели до дисконта составляла порядка 370 тысяч рублей.
Глава Сургутского района Андрей Трубецкой появился на спартакиаде в футболке с флагом Италии
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Главный амбассадор модных брендов и «тяжелого люкса» в ХМАО — мэр Сургутского района Андрей Трубецкой — появился на публике в футболке Dolce&Gabbana с флагом Италии, включенной в список недружественных государств. Фото опубликовала на своей странице «Вконтакте» депутат районной думы Лариса Годяцкая. Трубецкой выбрал для демонстрации футболки от итальянских модельеров сельскую спартакиаду местных чиновников. Стоимость аналогичного изделия на сайте ЦУМа — 29 750 рублей, в других онлайн-магазинах цена похожего изделия стартует с 16 тысяч рублей. Италия была включена в список недружественных России государств 5 марта 2022 года в составе прочих стран Евросоюза. Журналисту не удалось дозвониться до администрации Сургутского района и получить комментарий. Ранее URA.RU писало о том, что Трубецкой на встрече с депутатом Госдумы от ХМАО Ольгой Ануфриевой присутствовал в пуховике от Philipp Plein. Стоимость аналогичной модели до дисконта составляла порядка 370 тысяч рублей.