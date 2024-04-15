В Свердловской области мост ушел под воду. Фото

15 апреля 2024 в 19:52 Размер текста - 17 +

Добраться до деревни можно только на лодке Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области» Мост между селом Елань и деревней Яр (Свердловская область) 15 апреля ушел под воду. Добраться до деревни теперь можно только на лодке. Обстановку возле опасного участка контролируют силовики, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «Введены ограничения движения транспорта на первом километре автодороги село Елань — деревня Яр Байкаловского района в связи с подтоплением моста через реку Ница. Экипажи ДПС патрулируют местность, проводят информирование граждан о правилах поведения в период паводка», — следует из сообщения. На данному участке движение транспорта запрещено. «Перебраться через зону подтопления в сторону деревни Яр в настоящее время возможно только на лодке. Путей объезда данного участка нет», — отметили в ведомстве. Губернатора Курганской области Вадим Шумков предупредил свердловские власти о затоплении трассы Екатеринбург — Курган. Дорожники призывали автомобилистов объезжать дороги Курганской области. На Среднем Урале выявили семь паводкоопасных направлений. В случае ухудшения обстановки власти обещают принять меры и оповестить свердловчан — для этого создана и работает система централизованного оповещения. telegram-канал «ГИБДД Свердловской области» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мост между селом Елань и деревней Яр (Свердловская область) 15 апреля ушел под воду. Добраться до деревни теперь можно только на лодке. Обстановку возле опасного участка контролируют силовики, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «Введены ограничения движения транспорта на первом километре автодороги село Елань — деревня Яр Байкаловского района в связи с подтоплением моста через реку Ница. Экипажи ДПС патрулируют местность, проводят информирование граждан о правилах поведения в период паводка», — следует из сообщения. На данному участке движение транспорта запрещено. «Перебраться через зону подтопления в сторону деревни Яр в настоящее время возможно только на лодке. Путей объезда данного участка нет», — отметили в ведомстве. Губернатора Курганской области Вадим Шумков предупредил свердловские власти о затоплении трассы Екатеринбург — Курган. Дорожники призывали автомобилистов объезжать дороги Курганской области. На Среднем Урале выявили семь паводкоопасных направлений. В случае ухудшения обстановки власти обещают принять меры и оповестить свердловчан — для этого создана и работает система централизованного оповещения.