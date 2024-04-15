В Свердловской области мост ушел под воду. Фото

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Добраться до деревни можно только на лодке
Добраться до деревни можно только на лодке Фото:

Мост между селом Елань и деревней Яр (Свердловская область) 15 апреля ушел под воду. Добраться до деревни теперь можно только на лодке. Обстановку возле опасного участка контролируют силовики, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.

«Введены ограничения движения транспорта на первом километре автодороги село Елань — деревня Яр Байкаловского района в связи с подтоплением моста через реку Ница. Экипажи ДПС патрулируют местность, проводят информирование граждан о правилах поведения в период паводка», — следует из сообщения.

На данному участке движение транспорта запрещено. «Перебраться через зону подтопления в сторону деревни Яр в настоящее время возможно только на лодке. Путей объезда данного участка нет», — отметили в ведомстве.

Губернатора Курганской области Вадим Шумков предупредил свердловские власти о затоплении трассы Екатеринбург — Курган. Дорожники призывали автомобилистов объезжать дороги Курганской области. На Среднем Урале выявили семь паводкоопасных направлений. В случае ухудшения обстановки власти обещают принять меры и оповестить свердловчан — для этого создана и работает система централизованного оповещения.

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Мост между селом Елань и деревней Яр (Свердловская область) 15 апреля ушел под воду. Добраться до деревни теперь можно только на лодке. Обстановку возле опасного участка контролируют силовики, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «Введены ограничения движения транспорта на первом километре автодороги село Елань — деревня Яр Байкаловского района в связи с подтоплением моста через реку Ница. Экипажи ДПС патрулируют местность, проводят информирование граждан о правилах поведения в период паводка», — следует из сообщения. На данному участке движение транспорта запрещено. «Перебраться через зону подтопления в сторону деревни Яр в настоящее время возможно только на лодке. Путей объезда данного участка нет», — отметили в ведомстве. Губернатора Курганской области Вадим Шумков предупредил свердловские власти о затоплении трассы Екатеринбург — Курган. Дорожники призывали автомобилистов объезжать дороги Курганской области. На Среднем Урале выявили семь паводкоопасных направлений. В случае ухудшения обстановки власти обещают принять меры и оповестить свердловчан — для этого создана и работает система централизованного оповещения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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