Жители Ишима боятся покидать свои дома из-за страха перед мародерами

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа следователей в сгоревшем доме на улице Омская. Екатеринбург, разбитое окно, сгоревший дом
Жители боятся, что преступники проберутся в пустующие дома Фото:
новость из сюжета
Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Жители Ишима, чьи дома находятся в зоне паводка, боятся оставлять свои дома, так как считают, что на них будут совершать набеги мародеры. Об этом URA.RU рассказал местный водитель такси.

«Люди переживают. Эвакуируются, конечно, жизнь-то дороже. Но боятся, что будет как в 2016 году. Тогда в затопленные дома пробирались мародеры и воровали ценности. Украшения, например», — рассказал URA.RU водитель такси из Ишима.

Как сообщал глава города Федор Шишкин, граждане, проходящие через превентивную эвакуацию, могут заранее разместить свои ценные вещи в специально созданных для этого пунктах. Справки можно получить по телефонам 5-16-37, 5-16-85. Как писало URA.RU, о том, что дома эвакуированных будут находиться под защитой силовиков, ранее рассказали в МВД РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Ишима, чьи дома находятся в зоне паводка, боятся оставлять свои дома, так как считают, что на них будут совершать набеги мародеры. Об этом URA.RU рассказал местный водитель такси. «Люди переживают. Эвакуируются, конечно, жизнь-то дороже. Но боятся, что будет как в 2016 году. Тогда в затопленные дома пробирались мародеры и воровали ценности. Украшения, например», — рассказал URA.RU водитель такси из Ишима. Как сообщал глава города Федор Шишкин, граждане, проходящие через превентивную эвакуацию, могут заранее разместить свои ценные вещи в специально созданных для этого пунктах. Справки можно получить по телефонам 5-16-37, 5-16-85. Как писало URA.RU, о том, что дома эвакуированных будут находиться под защитой силовиков, ранее рассказали в МВД РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...