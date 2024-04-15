Жители Ишима боятся покидать свои дома из-за страха перед мародерами

Жители боятся, что преступники проберутся в пустующие дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Жители Ишима, чьи дома находятся в зоне паводка, боятся оставлять свои дома, так как считают, что на них будут совершать набеги мародеры. Об этом URA.RU рассказал местный водитель такси.

«Люди переживают. Эвакуируются, конечно, жизнь-то дороже. Но боятся, что будет как в 2016 году. Тогда в затопленные дома пробирались мародеры и воровали ценности. Украшения, например», — рассказал URA.RU водитель такси из Ишима.

Как сообщал глава города Федор Шишкин, граждане, проходящие через превентивную эвакуацию, могут заранее разместить свои ценные вещи в специально созданных для этого пунктах. Справки можно получить по телефонам 5-16-37, 5-16-85. Как писало URA.RU, о том, что дома эвакуированных будут находиться под защитой силовиков, ранее рассказали в МВД РФ.