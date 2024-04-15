Жители Ишима боятся покидать свои дома из-за страха перед мародерами

Жители Ишима, чьи дома находятся в зоне паводка, боятся оставлять свои дома, так как считают, что на них будут совершать набеги мародеры. Об этом URA.RU рассказал местный водитель такси.
«Люди переживают. Эвакуируются, конечно, жизнь-то дороже. Но боятся, что будет как в 2016 году. Тогда в затопленные дома пробирались мародеры и воровали ценности. Украшения, например», — рассказал URA.RU водитель такси из Ишима.
Как сообщал глава города Федор Шишкин, граждане, проходящие через превентивную эвакуацию, могут заранее разместить свои ценные вещи в специально созданных для этого пунктах. Справки можно получить по телефонам 5-16-37, 5-16-85. Как писало URA.RU, о том, что дома эвакуированных будут находиться под защитой силовиков, ранее рассказали в МВД РФ.
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Жители Ишима, чьи дома находятся в зоне паводка, боятся оставлять свои дома, так как считают, что на них будут совершать набеги мародеры. Об этом URA.RU рассказал местный водитель такси. «Люди переживают. Эвакуируются, конечно, жизнь-то дороже. Но боятся, что будет как в 2016 году. Тогда в затопленные дома пробирались мародеры и воровали ценности. Украшения, например», — рассказал URA.RU водитель такси из Ишима. Как сообщал глава города Федор Шишкин, граждане, проходящие через превентивную эвакуацию, могут заранее разместить свои ценные вещи в специально созданных для этого пунктах. Справки можно получить по телефонам 5-16-37, 5-16-85. Как писало URA.RU, о том, что дома эвакуированных будут находиться под защитой силовиков, ранее рассказали в МВД РФ.