Тюменские полицейские защитят дома граждан от мародерства в период паводка

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Патруль полиции в городе. Курган, полиция
Полицейские готовы защищать дома тех, кто покинет жилье из-за «большой воды» Фото:
новость из сюжета
Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В Тюменской области сотрудники полиции будут вести патрулирование и защищать дома и имущество граждан от мародеров, когда люди покинут свое жилья для эвакуации на время паводка. Об этом сообщает «МВД Медиа».

«В Тюменской области в связи с неблагоприятной паводковой ситуацией жителей деревень Лайкова, Бутырки Ишимского района переселяют в пункты временного размещения. На протяжении всего времени, пока жители находятся в пунктах временного размещения, полицейские будут патрулировать улицы населенных пунктов с целью недопущения фактов хищения имущества, а также других противоправных деяний», — сообщает издание.

В усиленном режиме службу в Ишимском районе несут и сотрудники ГИБДД. Они обеспечивают безопасность движения автобусов, на которых жители деревни Лайкова и села Бутырки выезжают из зоны возможного подтопления.

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В Тюменской области сотрудники полиции будут вести патрулирование и защищать дома и имущество граждан от мародеров, когда люди покинут свое жилья для эвакуации на время паводка. Об этом сообщает «МВД Медиа». «В Тюменской области в связи с неблагоприятной паводковой ситуацией жителей деревень Лайкова, Бутырки Ишимского района переселяют в пункты временного размещения. На протяжении всего времени, пока жители находятся в пунктах временного размещения, полицейские будут патрулировать улицы населенных пунктов с целью недопущения фактов хищения имущества, а также других противоправных деяний», — сообщает издание. В усиленном режиме службу в Ишимском районе несут и сотрудники ГИБДД. Они обеспечивают безопасность движения автобусов, на которых жители деревни Лайкова и села Бутырки выезжают из зоны возможного подтопления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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