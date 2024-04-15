Тюменские полицейские защитят дома граждан от мародерства в период паводка

Полицейские готовы защищать дома тех, кто покинет жилье из-за «большой воды» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В Тюменской области сотрудники полиции будут вести патрулирование и защищать дома и имущество граждан от мародеров, когда люди покинут свое жилья для эвакуации на время паводка. Об этом сообщает «МВД Медиа».

«В Тюменской области в связи с неблагоприятной паводковой ситуацией жителей деревень Лайкова, Бутырки Ишимского района переселяют в пункты временного размещения. На протяжении всего времени, пока жители находятся в пунктах временного размещения, полицейские будут патрулировать улицы населенных пунктов с целью недопущения фактов хищения имущества, а также других противоправных деяний», — сообщает издание.

В усиленном режиме службу в Ишимском районе несут и сотрудники ГИБДД. Они обеспечивают безопасность движения автобусов, на которых жители деревни Лайкова и села Бутырки выезжают из зоны возможного подтопления.