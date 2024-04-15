Тюменские полицейские защитят дома граждан от мародерства в период паводка

В Тюменской области сотрудники полиции будут вести патрулирование и защищать дома и имущество граждан от мародеров, когда люди покинут свое жилья для эвакуации на время паводка. Об этом сообщает «МВД Медиа».
«В Тюменской области в связи с неблагоприятной паводковой ситуацией жителей деревень Лайкова, Бутырки Ишимского района переселяют в пункты временного размещения. На протяжении всего времени, пока жители находятся в пунктах временного размещения, полицейские будут патрулировать улицы населенных пунктов с целью недопущения фактов хищения имущества, а также других противоправных деяний», — сообщает издание.
В усиленном режиме службу в Ишимском районе несут и сотрудники ГИБДД. Они обеспечивают безопасность движения автобусов, на которых жители деревни Лайкова и села Бутырки выезжают из зоны возможного подтопления.
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В Тюменской области сотрудники полиции будут вести патрулирование и защищать дома и имущество граждан от мародеров, когда люди покинут свое жилья для эвакуации на время паводка. Об этом сообщает «МВД Медиа». «В Тюменской области в связи с неблагоприятной паводковой ситуацией жителей деревень Лайкова, Бутырки Ишимского района переселяют в пункты временного размещения. На протяжении всего времени, пока жители находятся в пунктах временного размещения, полицейские будут патрулировать улицы населенных пунктов с целью недопущения фактов хищения имущества, а также других противоправных деяний», — сообщает издание. В усиленном режиме службу в Ишимском районе несут и сотрудники ГИБДД. Они обеспечивают безопасность движения автобусов, на которых жители деревни Лайкова и села Бутырки выезжают из зоны возможного подтопления.