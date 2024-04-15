Reuters сообщил о быстром восстановлении российских НПЗ после атак дронов

15 апреля 2024 в 20:51 Размер текста - 17 +

России удалось в кратчайшие сроки отремонтировать свои НПЗ, поврежденные после атак дронов Фото: Эдуард Богданов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия эффективно восстановила работу нефтеперерабатывающих заводов после атак украинских дронов, снизив долю простаивающих мощностей до 10% по сравнению с 14% в конце марта. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на собственные подсчеты. «Россия смогла быстро отремонтировать некоторые из ключевых нефтеперерабатывающих заводов, пострадавших от украинских беспилотников», — говорится в материале издания. Отмечается, что РФ сократила простаивающие мощности примерно до 10% с почти 14% в конце марта. Аналитики агентства оценили, что простой мощностей по первичной переработке нефти в России уменьшился до 90,5 тысяч метрических тонн в сутки. В то же время общие мощности, отключенные из-за простоев и профилактических работ, ожидаются на уровне 4,4 миллиона тонн в апреле, заключили в статье. Ранее вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что у России есть все компетенции для ремонта оборудования на нефтеперерабатывающих заводах, пострадавших в результате атак дронов. По его словам, места, куда прилетают БПЛА — в основном по колоннам ректификации, которые проще с точки зрения ремонта, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия эффективно восстановила работу нефтеперерабатывающих заводов после атак украинских дронов, снизив долю простаивающих мощностей до 10% по сравнению с 14% в конце марта. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на собственные подсчеты. «Россия смогла быстро отремонтировать некоторые из ключевых нефтеперерабатывающих заводов, пострадавших от украинских беспилотников», — говорится в материале издания. Отмечается, что РФ сократила простаивающие мощности примерно до 10% с почти 14% в конце марта. Аналитики агентства оценили, что простой мощностей по первичной переработке нефти в России уменьшился до 90,5 тысяч метрических тонн в сутки. В то же время общие мощности, отключенные из-за простоев и профилактических работ, ожидаются на уровне 4,4 миллиона тонн в апреле, заключили в статье. Ранее вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что у России есть все компетенции для ремонта оборудования на нефтеперерабатывающих заводах, пострадавших в результате атак дронов. По его словам, места, куда прилетают БПЛА — в основном по колоннам ректификации, которые проще с точки зрения ремонта, передает RT.