Reuters сообщил о быстром восстановлении российских НПЗ после атак дронов

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Пресс-тур на Антипинский НПЗ. 28.08.2019. Тюмень, антипинский нпз
России удалось в кратчайшие сроки отремонтировать свои НПЗ, поврежденные после атак дронов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия эффективно восстановила работу нефтеперерабатывающих заводов после атак украинских дронов, снизив долю простаивающих мощностей до 10% по сравнению с 14% в конце марта. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на собственные подсчеты.

«Россия смогла быстро отремонтировать некоторые из ключевых нефтеперерабатывающих заводов, пострадавших от украинских беспилотников», — говорится в материале издания. Отмечается, что РФ сократила простаивающие мощности примерно до 10% с почти 14% в конце марта.

Аналитики агентства оценили, что простой мощностей по первичной переработке нефти в России уменьшился до 90,5 тысяч метрических тонн в сутки. В то же время общие мощности, отключенные из-за простоев и профилактических работ, ожидаются на уровне 4,4 миллиона тонн в апреле, заключили в статье.

Ранее вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что у России есть все компетенции для ремонта оборудования на нефтеперерабатывающих заводах, пострадавших в результате атак дронов. По его словам, места, куда прилетают БПЛА — в основном по колоннам ректификации, которые проще с точки зрения ремонта, передает RT.

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Россия эффективно восстановила работу нефтеперерабатывающих заводов после атак украинских дронов, снизив долю простаивающих мощностей до 10% по сравнению с 14% в конце марта. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на собственные подсчеты. «Россия смогла быстро отремонтировать некоторые из ключевых нефтеперерабатывающих заводов, пострадавших от украинских беспилотников», — говорится в материале издания. Отмечается, что РФ сократила простаивающие мощности примерно до 10% с почти 14% в конце марта. Аналитики агентства оценили, что простой мощностей по первичной переработке нефти в России уменьшился до 90,5 тысяч метрических тонн в сутки. В то же время общие мощности, отключенные из-за простоев и профилактических работ, ожидаются на уровне 4,4 миллиона тонн в апреле, заключили в статье. Ранее вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что у России есть все компетенции для ремонта оборудования на нефтеперерабатывающих заводах, пострадавших в результате атак дронов. По его словам, места, куда прилетают БПЛА — в основном по колоннам ректификации, которые проще с точки зрения ремонта, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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