Украинцы подрались в очереди за загранпаспортами

15 апреля 2024 в 21:49 Размер текста - 17 +

В Варшаве двое украинцев подрались в очереди за получением загранпаспортов своей страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU В столице Польши произошла драка между двумя украинцами, ожидавшими в очереди для получения заграничных паспортов. Инцидент произошел из-за попытки одного из них встать в очередь вне порядка. «Причиной конфликта стала попытка одного из них пролезть к стойке без очереди», — сообщило издание «Страна.ua». Там добавили, что после конфликта на место была вызвана полиция, и в результате было принято решение об отмене живой очереди. Теперь к оформлению документов допускаются только те, кто зарегистрировался заранее через интернет. Очевидец рассказал, что утром перед инцидентом очередь состояла из 300 человек. Причиной напряженности среди ожидающих является новый закон Украины о мобилизации, который предусматривает ограничения в консульских услугах для тех, кто не прошел воинский учет. Украинцы, находящиеся в Польше, стремятся получить новые паспорта до вступления закона в силу. Украинский паспортный центр в Варшаве, расположенный в торговом центре Blue City, испытывает перегрузку из-за высокого спроса, и очередь занимает значительную часть пространства торгового центра. 11 апреля Верховная Рада Украины приняла законопроект, по которому исключается положение о демобилизации после 36 месяцев службы и ужесточение мобилизации. Проект принят во втором чтении. Согласно новым правилам, призыву могут подвернуться сотни тысяч украинцев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В столице Польши произошла драка между двумя украинцами, ожидавшими в очереди для получения заграничных паспортов. Инцидент произошел из-за попытки одного из них встать в очередь вне порядка. «Причиной конфликта стала попытка одного из них пролезть к стойке без очереди», — сообщило издание «Страна.ua». Там добавили, что после конфликта на место была вызвана полиция, и в результате было принято решение об отмене живой очереди. Теперь к оформлению документов допускаются только те, кто зарегистрировался заранее через интернет. Очевидец рассказал, что утром перед инцидентом очередь состояла из 300 человек. Причиной напряженности среди ожидающих является новый закон Украины о мобилизации, который предусматривает ограничения в консульских услугах для тех, кто не прошел воинский учет. Украинцы, находящиеся в Польше, стремятся получить новые паспорта до вступления закона в силу. Украинский паспортный центр в Варшаве, расположенный в торговом центре Blue City, испытывает перегрузку из-за высокого спроса, и очередь занимает значительную часть пространства торгового центра. 11 апреля Верховная Рада Украины приняла законопроект, по которому исключается положение о демобилизации после 36 месяцев службы и ужесточение мобилизации. Проект принят во втором чтении. Согласно новым правилам, призыву могут подвернуться сотни тысяч украинцев.