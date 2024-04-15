Украинцы подрались в очереди за загранпаспортами

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Референдум о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья к России. Московская область, Одинцово, украина, паспорт украины, украинский паспорт
В Варшаве двое украинцев подрались в очереди за получением загранпаспортов своей страны Фото:

В столице Польши произошла драка между двумя украинцами, ожидавшими в очереди для получения заграничных паспортов. Инцидент произошел из-за попытки одного из них встать в очередь вне порядка.

«Причиной конфликта стала попытка одного из них пролезть к стойке без очереди», — сообщило издание «Страна.ua». Там добавили, что после конфликта на место была вызвана полиция, и в результате было принято решение об отмене живой очереди. Теперь к оформлению документов допускаются только те, кто зарегистрировался заранее через интернет.

Очевидец рассказал, что утром перед инцидентом очередь состояла из 300 человек. Причиной напряженности среди ожидающих является новый закон Украины о мобилизации, который предусматривает ограничения в консульских услугах для тех, кто не прошел воинский учет. Украинцы, находящиеся в Польше, стремятся получить новые паспорта до вступления закона в силу. Украинский паспортный центр в Варшаве, расположенный в торговом центре Blue City, испытывает перегрузку из-за высокого спроса, и очередь занимает значительную часть пространства торгового центра.

11 апреля Верховная Рада Украины приняла законопроект, по которому исключается положение о демобилизации после 36 месяцев службы и ужесточение мобилизации. Проект принят во втором чтении. Согласно новым правилам, призыву могут подвернуться сотни тысяч украинцев.

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В столице Польши произошла драка между двумя украинцами, ожидавшими в очереди для получения заграничных паспортов. Инцидент произошел из-за попытки одного из них встать в очередь вне порядка. «Причиной конфликта стала попытка одного из них пролезть к стойке без очереди», — сообщило издание «Страна.ua». Там добавили, что после конфликта на место была вызвана полиция, и в результате было принято решение об отмене живой очереди. Теперь к оформлению документов допускаются только те, кто зарегистрировался заранее через интернет. Очевидец рассказал, что утром перед инцидентом очередь состояла из 300 человек. Причиной напряженности среди ожидающих является новый закон Украины о мобилизации, который предусматривает ограничения в консульских услугах для тех, кто не прошел воинский учет. Украинцы, находящиеся в Польше, стремятся получить новые паспорта до вступления закона в силу. Украинский паспортный центр в Варшаве, расположенный в торговом центре Blue City, испытывает перегрузку из-за высокого спроса, и очередь занимает значительную часть пространства торгового центра. 11 апреля Верховная Рада Украины приняла законопроект, по которому исключается положение о демобилизации после 36 месяцев службы и ужесточение мобилизации. Проект принят во втором чтении. Согласно новым правилам, призыву могут подвернуться сотни тысяч украинцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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