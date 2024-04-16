На выезде из Кургана по улице Омской вечером 16 апреля образовалась длинная пробка. Об этом URA.RU рассказали горожане. Одно из главных городских шоссе ранее оказалось перекрыто из-за паводка.
«На Омской улице наблюдается большая пробка. Движение затруднено от Глинок», — пояснили собеседники агентства.
Полиция ограничила движение на шоссе Тюнина в Кургане из-за подтопления проезжей части. Людям приходится прокладывать маршрут в объезд трассы с выездом на федеральную дорогу. Позже Госавтоинспекция рекомендовала водителям соседних регионов воздержаться от движения по трассе «Иртыш» из-за загруженности участка. Более полная информация о паводке на территории — в онлайн-трансляции URA.RU.
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На выезде из Кургана по улице Омской вечером 16 апреля образовалась длинная пробка. Об этом URA.RU рассказали горожане. Одно из главных городских шоссе ранее оказалось перекрыто из-за паводка. «На Омской улице наблюдается большая пробка. Движение затруднено от Глинок», — пояснили собеседники агентства. Полиция ограничила движение на шоссе Тюнина в Кургане из-за подтопления проезжей части. Людям приходится прокладывать маршрут в объезд трассы с выездом на федеральную дорогу. Позже Госавтоинспекция рекомендовала водителям соседних регионов воздержаться от движения по трассе «Иртыш» из-за загруженности участка. Более полная информация о паводке на территории — в онлайн-трансляции URA.RU.