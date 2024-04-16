Общество Транспорт На выезде из Кургана образовалась длинная пробка из-за наводнения. Видео 17 апреля 2024 в 01:09 Размер текста - 17 + Движение затруднено на выезде из города Фото: Александр Мамаев © URA.RU На выезде из Кургана по улице Омской вечером 16 апреля образовалась длинная пробка. Об этом URA.RU рассказали горожане. Одно из главных городских шоссе ранее оказалось перекрыто из-за паводка. «На Омской улице наблюдается большая пробка. Движение затруднено от Глинок», — пояснили собеседники агентства. Полиция ограничила движение на шоссе Тюнина в Кургане из-за подтопления проезжей части. Людям приходится прокладывать маршрут в объезд трассы с выездом на федеральную дорогу. Позже Госавтоинспекция рекомендовала водителям соседних регионов воздержаться от движения по трассе «Иртыш» из-за загруженности участка. Более полная информация о паводке на территории — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На выезде из Кургана по улице Омской вечером 16 апреля образовалась длинная пробка. Об этом URA.RU рассказали горожане. Одно из главных городских шоссе ранее оказалось перекрыто из-за паводка. «На Омской улице наблюдается большая пробка. Движение затруднено от Глинок», — пояснили собеседники агентства. Полиция ограничила движение на шоссе Тюнина в Кургане из-за подтопления проезжей части. Людям приходится прокладывать маршрут в объезд трассы с выездом на федеральную дорогу. Позже Госавтоинспекция рекомендовала водителям соседних регионов воздержаться от движения по трассе «Иртыш» из-за загруженности участка. Более полная информация о паводке на территории — в онлайн-трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям