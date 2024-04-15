Вода топит дома и городские объекты инфраструктуры
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
Уровень Тобола в Кургане поднялся до 716 см. За два часа прирост составил 14 см. Эти данные опубликованы на геоинформационном портале Курганской области.
«В Кургане к 22:00 на 15 апреля уровень реки Тобол составляет 716 см», — указано на портале. Двумя часами ранее было 704 см.
Когда река поднимется до критического уровня, может подтопить 17 микрорайонов города. Об этом сообщали специалисты департамента архитектуры и строительства Кургана. Вся оперативная информация о наводенении в онлнай-трансляции URA.RU.
Уровень Тобола продолжает нарастать
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