Уровень Тобола в Кургане приближается к критической отметке. Скрин

Уровень Тобола в Кургане за два часа повысился на 12 сантиметров
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Куртамыш. Наводнение. Курган, половодье, паводок, куртамыш, наводнение
Вода топит дома и городские объекты инфраструктуры Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Уровень Тобола в Кургане поднялся до 716 см. За два часа прирост составил 14 см. Эти данные опубликованы на геоинформационном портале Курганской области.

«В Кургане к 22:00 на 15 апреля уровень реки Тобол составляет 716 см», — указано на портале. Двумя часами ранее было 704 см.

Когда река поднимется до критического уровня, может подтопить 17 микрорайонов города. Об этом сообщали специалисты департамента архитектуры и строительства Кургана. Вся оперативная информация о наводенении в онлнай-трансляции URA.RU.

https://geoportal2.gov45.ru/public_map/kurganobl/map10/#65.292222,55.350789/11/1124,1133,1116,1125
Уровень Тобола продолжает нарастать

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Уровень Тобола в Кургане поднялся до 716 см. За два часа прирост составил 14 см. Эти данные опубликованы на геоинформационном портале Курганской области. «В Кургане к 22:00 на 15 апреля уровень реки Тобол составляет 716 см», — указано на портале. Двумя часами ранее было 704 см. Когда река поднимется до критического уровня, может подтопить 17 микрорайонов города. Об этом сообщали специалисты департамента архитектуры и строительства Кургана. Вся оперативная информация о наводенении в онлнай-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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