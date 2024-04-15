Буданов* пришел в ужас от грядущего наступления ВС РФ

Глава ГУР Буданов* спрогнозировал российское наступление в конце мая

15 апреля 2024 в 22:36 Размер текста - 17 +

ВСУ хорошо подготовятся к российскому наступлению, заявил Кирилл Буданов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Наступление российской армии может начаться в конце мая — начале июня. Такое предположение высказал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов). «Российские войска начнут наступление в конце мая — начале июня», — сказал Буданов, его слова передает «Страна.ua». Он добавил, что к этому времени ВСУ хорошо подготовятся. Однако, по его словам, без поддержки со стороны западных союзников украинской армии будет сложно сдержать такое наступление. Он подчеркнул важность своевременной военной помощи от Запада для Украины в текущей ситуации, но конкретные сроки поставок остаются неопределенными. Ранее сообщалось, что ВС РФ ведут активные наступательные действия в городе Часов Яр. Российские военные уничтожают опорные пункты ВСУ. Подробнее о том, что происходит в регионе — в материале URA.RU. *Кирилл Буданов — внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Наступление российской армии может начаться в конце мая — начале июня. Такое предположение высказал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов). «Российские войска начнут наступление в конце мая — начале июня», — сказал Буданов, его слова передает «Страна.ua». Он добавил, что к этому времени ВСУ хорошо подготовятся. Однако, по его словам, без поддержки со стороны западных союзников украинской армии будет сложно сдержать такое наступление. Он подчеркнул важность своевременной военной помощи от Запада для Украины в текущей ситуации, но конкретные сроки поставок остаются неопределенными. Ранее сообщалось, что ВС РФ ведут активные наступательные действия в городе Часов Яр. Российские военные уничтожают опорные пункты ВСУ. Подробнее о том, что происходит в регионе — в материале URA.RU. *Кирилл Буданов — внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.