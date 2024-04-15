ВС РФ наступают в Часове Яре: что происходит в регионе

Украинские военные не дают гражданским эвакуироваться из Часова Яра

15 апреля 2024 в 08:58 Размер текста - 17 +

Часов Яр откроет для ВС РФ перспективы для значительного продвижения Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие Украины препятствуют эвакуации гражданских из населенного пункта Часова Яр. Так ВСУ хотят замедлить наступление ВС РФ. Как отметил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский, украинские военные запретили выезжать пожилым из Часова Яра и используют их как «живой щит». URA.RU собрало главную информацию о том, что происходит в населенном пункте на 15 апреля. «Сейчас остановлена принудительная эвакуация из Часова Яра оставшегося населения. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы замедлить наше наступление», — пояснил Кимаковский. Солдаты противника рассчитывают на то, что армия РФ не будет вести боевые действия там, где есть гражданские. Наступление ВС РФ ВС РФ прорвали оборону ВСУ на артемовском направлении, в районе Часова Яра. Они продвигаются сразу на четырех участках, передает telegram-канал «Военное дело». Армия Украины также потеряла контроль над Богдановкой. Это подтверждают и украинские источники. Сейчас идут активные наступательные действия в городе Часов Яр. Российские военные уничтожают опорные пункты ВСУ, передают «Известия». Действия ВСУ Военные Украины продолжают обороняться в регионе. Обстановка в районе Часова Яра — напряженная. Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, Киев принял меры по усилению военных бригад. Украинская армия была снабжена боеприпасами, дронами и средствами РЭС. Однако украинские бойцы саботируют приказы командования. Так, третья штурмовая бригада Национальной гвардии Украины отказалась отправлять свое подразделение для удержания Часова Яра, передает МК . Там же отметили, что ранее бойцы отказались идти в Авдеевку. Важность Часова Яра Часов Яр откроет для российской армии перспективы для значительного продвижения, сообщает ISW (Институт изучения войны). Там же отметили, что следующими целями для ВС РФ могут стать населенные пункты Константиновка и Дружковка. Как отметили в Financial Times , сражение в населенном пункте Часов Яр будет очень важным для России. Взятие города поспособствует увеличению темпов продвижения ВС РФ вглубь ДНР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнослужащие Украины препятствуют эвакуации гражданских из населенного пункта Часова Яр. Так ВСУ хотят замедлить наступление ВС РФ. Как отметил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский, украинские военные запретили выезжать пожилым из Часова Яра и используют их как «живой щит». URA.RU собрало главную информацию о том, что происходит в населенном пункте на 15 апреля. «Сейчас остановлена принудительная эвакуация из Часова Яра оставшегося населения. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы замедлить наше наступление», — пояснил Кимаковский. Солдаты противника рассчитывают на то, что армия РФ не будет вести боевые действия там, где есть гражданские. ВС РФ прорвали оборону ВСУ на артемовском направлении, в районе Часова Яра. Они продвигаются сразу на четырех участках, передает telegram-канал «Военное дело». Армия Украины также потеряла контроль над Богдановкой. Это подтверждают и украинские источники. Сейчас идут активные наступательные действия в городе Часов Яр. Российские военные уничтожают опорные пункты ВСУ, передают «Известия». Военные Украины продолжают обороняться в регионе. Обстановка в районе Часова Яра — напряженная. Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, Киев принял меры по усилению военных бригад. Украинская армия была снабжена боеприпасами, дронами и средствами РЭС. Однако украинские бойцы саботируют приказы командования. Так, третья штурмовая бригада Национальной гвардии Украины отказалась отправлять свое подразделение для удержания Часова Яра, передает МК. Там же отметили, что ранее бойцы отказались идти в Авдеевку. Часов Яр откроет для российской армии перспективы для значительного продвижения, сообщает ISW (Институт изучения войны). Там же отметили, что следующими целями для ВС РФ могут стать населенные пункты Константиновка и Дружковка. Как отметили в Financial Times, сражение в населенном пункте Часов Яр будет очень важным для России. Взятие города поспособствует увеличению темпов продвижения ВС РФ вглубь ДНР.