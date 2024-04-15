В Верховной Раде заявили, что в стране не будет демобилизации

На Украине не будет проходить демобилизации до тех пор, пока не будет отменено военное положение. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
«Думаю, никогда [не будет закона], пока не закончится военное положение», — передает украинское издание «Новини Live» слова Безуглой. Она добавила, что в будущем события в конфликте развернутся масштабнее, пока мир не будет поделен между собой странами.
Ранее бывший премьер-министр страны Николай Азаров сообщил, что на Украине в ходе мобилизации сотрудники военкоматов начали применять оружие. В частности, они делают это против мужчин, которые пытаются избежать призыва.
Также Азаров упомянул ситуацию в Закарпатской области. Там был ранен Антон Кудрич, который, несмотря на наличие отсрочки от армии з-за гибели брата в боевых действиях, подвергся принудительному захвату сотрудниками военкомата. По мужчине открыли огонь после попытки бегства.
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