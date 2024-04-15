В Верховной Раде заявили, что в стране не будет демобилизации

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Демобилизации на Украине не будет до отмены военного положения, заявила Безуглая Фото:

На Украине не будет проходить демобилизации до тех пор, пока не будет отменено военное положение. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«Думаю, никогда [не будет закона], пока не закончится военное положение», — передает украинское издание «Новини Live» слова Безуглой. Она добавила, что в будущем события в конфликте развернутся масштабнее, пока мир не будет поделен между собой странами.

Ранее бывший премьер-министр страны Николай Азаров сообщил, что на Украине в ходе мобилизации сотрудники военкоматов начали применять оружие. В частности, они делают это против мужчин, которые пытаются избежать призыва.

Также Азаров упомянул ситуацию в Закарпатской области. Там был ранен Антон Кудрич, который, несмотря на наличие отсрочки от армии з-за гибели брата в боевых действиях, подвергся принудительному захвату сотрудниками военкомата. По мужчине открыли огонь после попытки бегства.

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На Украине не будет проходить демобилизации до тех пор, пока не будет отменено военное положение. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. «Думаю, никогда [не будет закона], пока не закончится военное положение», — передает украинское издание «Новини Live» слова Безуглой. Она добавила, что в будущем события в конфликте развернутся масштабнее, пока мир не будет поделен между собой странами. Ранее бывший премьер-министр страны Николай Азаров сообщил, что на Украине в ходе мобилизации сотрудники военкоматов начали применять оружие. В частности, они делают это против мужчин, которые пытаются избежать призыва. Также Азаров упомянул ситуацию в Закарпатской области. Там был ранен Антон Кудрич, который, несмотря на наличие отсрочки от армии з-за гибели брата в боевых действиях, подвергся принудительному захвату сотрудниками военкомата. По мужчине открыли огонь после попытки бегства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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