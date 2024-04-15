Сотрудники украинских военкоматов начали применять оружие при мобилизации

15 апреля 2024 в 12:07 Размер текста - 17 +

Николай Азаров заявил, что украинские военкоматы лишились человеческого облика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На Украине в ходе мобилизации сотрудники военкоматов стали использовать оружие против мужчин, пытающихся избежать призыва. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров. «Они (сотрудники военкоматов — прим. URA.RU) начали применять оружие против тех, кто пытается противостоять творимому ими беззаконию и вседозволенности», — написал Азаров в своем telegram-канале. По его словам, военкоматы лишились «человеческого» облика. Азаров упомянул инцидент в Закарпатской области, где мужчина Антон Кудрич был ранен. По его словам, Кудрич был остановлен на блокпосту и, несмотря на наличие законной отсрочки из-за гибели брата в боевых действиях, подвергся принудительному захвату сотрудниками военкомата. После попытки бегства мужчина был ранен, по нему открыли огонь. 11 апреля Верховная Рада Украины приняла законопроект, который предусматривает ужесточение мобилизационных мер в стране. Закон был одобрен на заседании парламента большинством голосов и во втором чтении. Он вносит изменения не только в процедуру призыва, но и устанавливает новые условия службы. Согласно новому закону, теперь демобилизация военнослужащих после трехлетнего срока службы становится невозможной. Эти изменения вызвали обсуждение в обществе и среди правозащитников, поскольку они касаются прав граждан и обязанностей перед государством. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине в ходе мобилизации сотрудники военкоматов стали использовать оружие против мужчин, пытающихся избежать призыва. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров. «Они (сотрудники военкоматов — прим. URA.RU) начали применять оружие против тех, кто пытается противостоять творимому ими беззаконию и вседозволенности», — написал Азаров в своем telegram-канале. По его словам, военкоматы лишились «человеческого» облика. Азаров упомянул инцидент в Закарпатской области, где мужчина Антон Кудрич был ранен. По его словам, Кудрич был остановлен на блокпосту и, несмотря на наличие законной отсрочки из-за гибели брата в боевых действиях, подвергся принудительному захвату сотрудниками военкомата. После попытки бегства мужчина был ранен, по нему открыли огонь. 11 апреля Верховная Рада Украины приняла законопроект, который предусматривает ужесточение мобилизационных мер в стране. Закон был одобрен на заседании парламента большинством голосов и во втором чтении. Он вносит изменения не только в процедуру призыва, но и устанавливает новые условия службы. Согласно новому закону, теперь демобилизация военнослужащих после трехлетнего срока службы становится невозможной. Эти изменения вызвали обсуждение в обществе и среди правозащитников, поскольку они касаются прав граждан и обязанностей перед государством.