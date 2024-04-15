Сотрудники украинских военкоматов начали применять оружие при мобилизации

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Николай Азаров заявил, что украинские военкоматы лишились человеческого облика Фото:

На Украине в ходе мобилизации сотрудники военкоматов стали использовать оружие против мужчин, пытающихся избежать призыва. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

«Они (сотрудники военкоматов — прим. URA.RU) начали применять оружие против тех, кто пытается противостоять творимому ими беззаконию и вседозволенности», — написал Азаров в своем telegram-канале. По его словам, военкоматы лишились «человеческого» облика.

Азаров упомянул инцидент в Закарпатской области, где мужчина Антон Кудрич был ранен. По его словам, Кудрич был остановлен на блокпосту и, несмотря на наличие законной отсрочки из-за гибели брата в боевых действиях, подвергся принудительному захвату сотрудниками военкомата. После попытки бегства мужчина был ранен, по нему открыли огонь.

11 апреля Верховная Рада Украины приняла законопроект, который предусматривает ужесточение мобилизационных мер в стране. Закон был одобрен на заседании парламента большинством голосов и во втором чтении. Он вносит изменения не только в процедуру призыва, но и устанавливает новые условия службы.

Согласно новому закону, теперь демобилизация военнослужащих после трехлетнего срока службы становится невозможной. Эти изменения вызвали обсуждение в обществе и среди правозащитников, поскольку они касаются прав граждан и обязанностей перед государством.

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На Украине в ходе мобилизации сотрудники военкоматов стали использовать оружие против мужчин, пытающихся избежать призыва. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров. «Они (сотрудники военкоматов — прим. URA.RU) начали применять оружие против тех, кто пытается противостоять творимому ими беззаконию и вседозволенности», — написал Азаров в своем telegram-канале. По его словам, военкоматы лишились «человеческого» облика. Азаров упомянул инцидент в Закарпатской области, где мужчина Антон Кудрич был ранен. По его словам, Кудрич был остановлен на блокпосту и, несмотря на наличие законной отсрочки из-за гибели брата в боевых действиях, подвергся принудительному захвату сотрудниками военкомата. После попытки бегства мужчина был ранен, по нему открыли огонь. 11 апреля Верховная Рада Украины приняла законопроект, который предусматривает ужесточение мобилизационных мер в стране. Закон был одобрен на заседании парламента большинством голосов и во втором чтении. Он вносит изменения не только в процедуру призыва, но и устанавливает новые условия службы. Согласно новому закону, теперь демобилизация военнослужащих после трехлетнего срока службы становится невозможной. Эти изменения вызвали обсуждение в обществе и среди правозащитников, поскольку они касаются прав граждан и обязанностей перед государством.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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