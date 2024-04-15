В Тюменской области около полсотни детей покусали клещи

В Тюменской области с начала марта 2024 года от укуса клещей пострадало 47 детей. По данным областного Роспотребнадзора, всего с начала сезона в больницы с данной проблемой обратилось 172 жителя региона.
«Управление Роспотребнадзора по Тюменской области с 04.03.2024 ведет еженедельный мониторинг за случаями присасывания клещей и инфекциями, передающимися через их укусы. На 15.04.2024 в медицинских организациях региона зарегистрировано 172 обращения граждан по поводу присасывания клещей, из них 47 — дети до 14 лет», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Жалобы на укусы клещей зарегистрированы в Тюмени, Ишиме, Тобольске, Тюменском, Тобольском, Бердюжском, Викуловском, Исетском, Нижнетавдинском, Омутинском, Сладковском и Ялуторовском районах. Всем обратившимся оказали экстренную профилактику. По состоянию на 15 апреля в регионе случаев заболевания клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом не зарегистрировано.
В Тюменской области акарицидные обработки от клещей будут проводиться в апреле — мае, именно в это время насекомые наиболее эффективны. Обработаны будут места массового отдыха, парки, скверы, территории детских садов, школ, организаций отдыха детей и их оздоровления, медицинские организации, объекты культуры и спорта, кладбища.
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В Тюменской области с начала марта 2024 года от укуса клещей пострадало 47 детей. По данным областного Роспотребнадзора, всего с начала сезона в больницы с данной проблемой обратилось 172 жителя региона. «Управление Роспотребнадзора по Тюменской области с 04.03.2024 ведет еженедельный мониторинг за случаями присасывания клещей и инфекциями, передающимися через их укусы. На 15.04.2024 в медицинских организациях региона зарегистрировано 172 обращения граждан по поводу присасывания клещей, из них 47 — дети до 14 лет», — сообщается в telegram-канале ведомства. Жалобы на укусы клещей зарегистрированы в Тюмени, Ишиме, Тобольске, Тюменском, Тобольском, Бердюжском, Викуловском, Исетском, Нижнетавдинском, Омутинском, Сладковском и Ялуторовском районах. Всем обратившимся оказали экстренную профилактику. По состоянию на 15 апреля в регионе случаев заболевания клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом не зарегистрировано. В Тюменской области акарицидные обработки от клещей будут проводиться в апреле — мае, именно в это время насекомые наиболее эффективны. Обработаны будут места массового отдыха, парки, скверы, территории детских садов, школ, организаций отдыха детей и их оздоровления, медицинские организации, объекты культуры и спорта, кладбища.