В Тюменской области около полсотни детей покусали клещи

В больницы Тюменской области с укусами клещей обратились 47 детей Фото: Виктор Хасаншин © URA.RU

В Тюменской области с начала марта 2024 года от укуса клещей пострадало 47 детей. По данным областного Роспотребнадзора, всего с начала сезона в больницы с данной проблемой обратилось 172 жителя региона.

«Управление Роспотребнадзора по Тюменской области с 04.03.2024 ведет еженедельный мониторинг за случаями присасывания клещей и инфекциями, передающимися через их укусы. На 15.04.2024 в медицинских организациях региона зарегистрировано 172 обращения граждан по поводу присасывания клещей, из них 47 — дети до 14 лет», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Жалобы на укусы клещей зарегистрированы в Тюмени, Ишиме, Тобольске, Тюменском, Тобольском, Бердюжском, Викуловском, Исетском, Нижнетавдинском, Омутинском, Сладковском и Ялуторовском районах. Всем обратившимся оказали экстренную профилактику. По состоянию на 15 апреля в регионе случаев заболевания клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом не зарегистрировано.

В Тюменской области акарицидные обработки от клещей будут проводиться в апреле — мае, именно в это время насекомые наиболее эффективны. Обработаны будут места массового отдыха, парки, скверы, территории детских садов, школ, организаций отдыха детей и их оздоровления, медицинские организации, объекты культуры и спорта, кладбища.