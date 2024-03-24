Тюменцам рассказали, когда в городе начнется обработка от клещей

В Тюмени весной начнется обработка от клещей

25 марта 2024 в 11:40 Размер текста - 17 +

В Тюмени весной от клещей обработают парки, детские сады, школы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области в апреле — мае планируют начать обработку от клещей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. «В Тюменской области акарицидные обработки от клещей будут проводиться в апреле — мае, именно в это время они наиболее эффективны. Обработают места массового отдыха, парки, скверы, территории детских садов, школ, организаций отдыха детей и их оздоровления, медицинские организации, объекты культуры и спорта, кладбища», — сообщили в Роспотребнадзоре. Ранее URA.RU писало, что в регионе зафиксирован первый укус клеща в новом сезоне. 71-летняя женщина обнаружила насекомое на своей шее после прогулки во дворе дома. Защититься от клещевого энцефалита тюменцы могут с помощью вакцинации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области в апреле — мае планируют начать обработку от клещей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. «В Тюменской области акарицидные обработки от клещей будут проводиться в апреле — мае, именно в это время они наиболее эффективны. Обработают места массового отдыха, парки, скверы, территории детских садов, школ, организаций отдыха детей и их оздоровления, медицинские организации, объекты культуры и спорта, кладбища», — сообщили в Роспотребнадзоре. Ранее URA.RU писало, что в регионе зафиксирован первый укус клеща в новом сезоне. 71-летняя женщина обнаружила насекомое на своей шее после прогулки во дворе дома. Защититься от клещевого энцефалита тюменцы могут с помощью вакцинации.