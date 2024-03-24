24 марта 2024
23 марта 2024

Тюменцам рассказали, когда в городе начнется обработка от клещей

В Тюмени весной начнется обработка от клещей
© Служба новостей «URA.RU»
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Акарицидная (от клещей) обработка территории Успенского кладбища. Челябинск, клещи, осторожно клещи
В Тюмени весной от клещей обработают парки, детские сады, школы Фото:

В Тюменской области в апреле — мае планируют начать обработку от клещей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«В Тюменской области акарицидные обработки от клещей будут проводиться в апреле — мае, именно в это время они наиболее эффективны. Обработают места массового отдыха, парки, скверы, территории детских садов, школ, организаций отдыха детей и их оздоровления, медицинские организации, объекты культуры и спорта, кладбища», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее URA.RU писало, что в регионе зафиксирован первый укус клеща в новом сезоне. 71-летняя женщина обнаружила насекомое на своей шее после прогулки во дворе дома. Защититься от клещевого энцефалита тюменцы могут с помощью вакцинации.

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В Тюменской области в апреле — мае планируют начать обработку от клещей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. «В Тюменской области акарицидные обработки от клещей будут проводиться в апреле — мае, именно в это время они наиболее эффективны. Обработают места массового отдыха, парки, скверы, территории детских садов, школ, организаций отдыха детей и их оздоровления, медицинские организации, объекты культуры и спорта, кладбища», — сообщили в Роспотребнадзоре. Ранее URA.RU писало, что в регионе зафиксирован первый укус клеща в новом сезоне. 71-летняя женщина обнаружила насекомое на своей шее после прогулки во дворе дома. Защититься от клещевого энцефалита тюменцы могут с помощью вакцинации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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