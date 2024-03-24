Тюменцам рассказали, когда в городе начнется обработка от клещей

В Тюменской области в апреле — мае планируют начать обработку от клещей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
«В Тюменской области акарицидные обработки от клещей будут проводиться в апреле — мае, именно в это время они наиболее эффективны. Обработают места массового отдыха, парки, скверы, территории детских садов, школ, организаций отдыха детей и их оздоровления, медицинские организации, объекты культуры и спорта, кладбища», — сообщили в Роспотребнадзоре.
Ранее URA.RU писало, что в регионе зафиксирован первый укус клеща в новом сезоне. 71-летняя женщина обнаружила насекомое на своей шее после прогулки во дворе дома. Защититься от клещевого энцефалита тюменцы могут с помощью вакцинации.
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