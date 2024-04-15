WSJ: на Украине пришли в бешенство из-за западной помощи Израилю

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Украинцы ощущают значительное снижение уровня поддержки от США Фото:

На Украине начинают испытывать неприязнь к США из-за поддержки Израиля, в то время как Киев ждет помощь, которая задерживается в Конгрессе. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

«Люди начинают испытывать неприязнь к США», — выразил общее настроение на Украине доцент и директор Центра международных исследований Одесского национального университета имени И.И. Мечникова Владимир Дубовик. Его слова приводятся в материале издания. Он добавил, что США были решающим фактором для Украины на начальном этапе конфликта, однако сейчас ощущается значительное снижение уровня поддержки.

В материале отмечают, система защиты воздушного пространства Израиля, поддерживаемая Штатами, успешно отражает агрессию Тегерана, сбивая большую часть беспилотников и ракет. В то же время Украина продолжает ожидать жизненно важную американскую помощь, которая задерживается в Конгрессе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский осудил атаку Ирана на Израиль 14 апреля. Однако в этом же посте в очередной раз заявил, что Киев ждет финансовой поддержки от Запада. Украинский лидер уточнил, что Киев очень надеется, что Конгресс США примет решение о помощи Украине.

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На Украине начинают испытывать неприязнь к США из-за поддержки Израиля, в то время как Киев ждет помощь, которая задерживается в Конгрессе. Об этом пишет издание The Wall Street Journal. «Люди начинают испытывать неприязнь к США», — выразил общее настроение на Украине доцент и директор Центра международных исследований Одесского национального университета имени И.И. Мечникова Владимир Дубовик. Его слова приводятся в материале издания. Он добавил, что США были решающим фактором для Украины на начальном этапе конфликта, однако сейчас ощущается значительное снижение уровня поддержки. В материале отмечают, система защиты воздушного пространства Израиля, поддерживаемая Штатами, успешно отражает агрессию Тегерана, сбивая большую часть беспилотников и ракет. В то же время Украина продолжает ожидать жизненно важную американскую помощь, которая задерживается в Конгрессе. Ранее президент Украины Владимир Зеленский осудил атаку Ирана на Израиль 14 апреля. Однако в этом же посте в очередной раз заявил, что Киев ждет финансовой поддержки от Запада. Украинский лидер уточнил, что Киев очень надеется, что Конгресс США примет решение о помощи Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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