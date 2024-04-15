WSJ: на Украине пришли в бешенство из-за западной помощи Израилю

15 апреля 2024 в 22:57 Размер текста - 17 +

Украинцы ощущают значительное снижение уровня поддержки от США Фото: Spc. Ashley Hayes / U.S. Department of Defense На Украине начинают испытывать неприязнь к США из-за поддержки Израиля, в то время как Киев ждет помощь, которая задерживается в Конгрессе. Об этом пишет издание The Wall Street Journal. «Люди начинают испытывать неприязнь к США», — выразил общее настроение на Украине доцент и директор Центра международных исследований Одесского национального университета имени И.И. Мечникова Владимир Дубовик. Его слова приводятся в материале издания. Он добавил, что США были решающим фактором для Украины на начальном этапе конфликта, однако сейчас ощущается значительное снижение уровня поддержки. В материале отмечают, система защиты воздушного пространства Израиля, поддерживаемая Штатами, успешно отражает агрессию Тегерана, сбивая большую часть беспилотников и ракет. В то же время Украина продолжает ожидать жизненно важную американскую помощь, которая задерживается в Конгрессе. Ранее президент Украины Владимир Зеленский осудил атаку Ирана на Израиль 14 апреля. Однако в этом же посте в очередной раз заявил, что Киев ждет финансовой поддержки от Запада. Украинский лидер уточнил, что Киев очень надеется, что Конгресс США примет решение о помощи Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине начинают испытывать неприязнь к США из-за поддержки Израиля, в то время как Киев ждет помощь, которая задерживается в Конгрессе. Об этом пишет издание The Wall Street Journal. «Люди начинают испытывать неприязнь к США», — выразил общее настроение на Украине доцент и директор Центра международных исследований Одесского национального университета имени И.И. Мечникова Владимир Дубовик. Его слова приводятся в материале издания. Он добавил, что США были решающим фактором для Украины на начальном этапе конфликта, однако сейчас ощущается значительное снижение уровня поддержки. В материале отмечают, система защиты воздушного пространства Израиля, поддерживаемая Штатами, успешно отражает агрессию Тегерана, сбивая большую часть беспилотников и ракет. В то же время Украина продолжает ожидать жизненно важную американскую помощь, которая задерживается в Конгрессе. Ранее президент Украины Владимир Зеленский осудил атаку Ирана на Израиль 14 апреля. Однако в этом же посте в очередной раз заявил, что Киев ждет финансовой поддержки от Запада. Украинский лидер уточнил, что Киев очень надеется, что Конгресс США примет решение о помощи Украине.