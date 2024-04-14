Зеленский осудил Иран за атаку на Израиль и тут же попросил помощь

14 апреля 2024 в 17:26 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский осудил атаку на Израиль Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X осудил атаку Ирана на Израиль 14 апреля. Однако в этом же посте украинский лидер очередной раз заявил, что Киев ждет финансовой поддержки от Запада. «Украина осуждает нападение Ирана на Израиль с использованием беспилотников и ракет „Шахед“. <…> Мир не может ждать, пока дискуссии продолжатся. Словами беспилотники не останавливают и ракеты не перехватывают. Только ощутимая помощь. Помощь, которую мы ожидаем», — написал Владимир Зеленский. Президент уточнил, что Киев очень надеется, что Конгресс США примет решение о помощи Украине. Иран, Сирия и Ливия в ночь на 14 апреля атаковали Израиль беспилотниками и ракетами , пишет Pravda.Ru. Глва иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что удары наносились только по израильским военным объектам, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X осудил атаку Ирана на Израиль 14 апреля. Однако в этом же посте украинский лидер очередной раз заявил, что Киев ждет финансовой поддержки от Запада. «Украина осуждает нападение Ирана на Израиль с использованием беспилотников и ракет „Шахед“. <…> Мир не может ждать, пока дискуссии продолжатся. Словами беспилотники не останавливают и ракеты не перехватывают. Только ощутимая помощь. Помощь, которую мы ожидаем», — написал Владимир Зеленский. Президент уточнил, что Киев очень надеется, что Конгресс США примет решение о помощи Украине. Иран, Сирия и Ливия в ночь на 14 апреля атаковали Израиль беспилотниками и ракетами, пишет Pravda.Ru. Глва иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что удары наносились только по израильским военным объектам, передает RT.