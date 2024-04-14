Зеленский осудил Иран за атаку на Израиль и тут же попросил помощь

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Владимир Зеленский осудил атаку на Израиль Фото:
новость из сюжета
Военный конфликт между Ираном и Израилем

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X осудил атаку Ирана на Израиль 14 апреля. Однако в этом же посте украинский лидер очередной раз заявил, что Киев ждет финансовой поддержки от Запада.

«Украина осуждает нападение Ирана на Израиль с использованием беспилотников и ракет „Шахед“. <…> Мир не может ждать, пока дискуссии продолжатся. Словами беспилотники не останавливают и ракеты не перехватывают. Только ощутимая помощь. Помощь, которую мы ожидаем», — написал Владимир Зеленский. Президент уточнил, что Киев очень надеется, что Конгресс США примет решение о помощи Украине.

Иран, Сирия и Ливия в ночь на 14 апреля атаковали Израиль беспилотниками и ракетами, пишет Pravda.Ru. Глва иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что удары наносились только по израильским военным объектам, передает RT.

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Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X осудил атаку Ирана на Израиль 14 апреля. Однако в этом же посте украинский лидер очередной раз заявил, что Киев ждет финансовой поддержки от Запада. «Украина осуждает нападение Ирана на Израиль с использованием беспилотников и ракет „Шахед“. <…> Мир не может ждать, пока дискуссии продолжатся. Словами беспилотники не останавливают и ракеты не перехватывают. Только ощутимая помощь. Помощь, которую мы ожидаем», — написал Владимир Зеленский. Президент уточнил, что Киев очень надеется, что Конгресс США примет решение о помощи Украине. Иран, Сирия и Ливия в ночь на 14 апреля атаковали Израиль беспилотниками и ракетами, пишет Pravda.Ru. Глва иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что удары наносились только по израильским военным объектам, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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