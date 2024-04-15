Текслер призвал челябинцев болеть за «Металлург» в финале Кубка Гагарина

15 апреля 2024 в 23:10 Размер текста - 17 +

Губернатор поздравил «Металлург» с победой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал болельщиков региона болеть за магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» в финале Кубка Гагарина. По словам губернатора, он с нетерпением ждем финала игры. «Поздравляю наш „Металлург“ с заслуженным выходом в финал Кубка Гагарина. Команда билась за Магнитогорск, за своих болельщиков. Уверен, вся Челябинская область будет болеть за „Металлург“», — приводит заявление Текслера его пресс-служба. Губернатор добавил, что это результат большой работы хоккеистов и руководства команды. Он также отметил вовлеченность в хоккей магнитогорской молодежи. Магнитогорский «Металлург» обыграл ектеринбургский «Автомобилист» в седьмом матче серии за выход в финал Кубка Гагарина со счетом 3:2. Игра прошла 15 апреля на льду стадиона «Арена-Металлург».За трофей магнитогорцам предстоит сыграть против ярославского «Локомотива», которые обыграли челябинский «Трактор» 4:0. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал болельщиков региона болеть за магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» в финале Кубка Гагарина. По словам губернатора, он с нетерпением ждем финала игры. «Поздравляю наш „Металлург“ с заслуженным выходом в финал Кубка Гагарина. Команда билась за Магнитогорск, за своих болельщиков. Уверен, вся Челябинская область будет болеть за „Металлург“», — приводит заявление Текслера его пресс-служба. Губернатор добавил, что это результат большой работы хоккеистов и руководства команды. Он также отметил вовлеченность в хоккей магнитогорской молодежи. Магнитогорский «Металлург» обыграл ектеринбургский «Автомобилист» в седьмом матче серии за выход в финал Кубка Гагарина со счетом 3:2. Игра прошла 15 апреля на льду стадиона «Арена-Металлург».За трофей магнитогорцам предстоит сыграть против ярославского «Локомотива», которые обыграли челябинский «Трактор» 4:0.