Текслер призвал челябинцев болеть за «Металлург» в финале Кубка Гагарина

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Алексей Текслер в Сосновском районе. Челябинск , текслер алексей
Губернатор поздравил «Металлург» с победой Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал болельщиков региона болеть за магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» в финале Кубка Гагарина. По словам губернатора, он с нетерпением ждем финала игры.

«Поздравляю наш „Металлург“ с заслуженным выходом в финал Кубка Гагарина. Команда билась за Магнитогорск, за своих болельщиков. Уверен, вся Челябинская область будет болеть за „Металлург“», — приводит заявление Текслера его пресс-служба.

Губернатор добавил, что это результат большой работы хоккеистов и руководства команды. Он также отметил вовлеченность в хоккей магнитогорской молодежи.

Магнитогорский «Металлург» обыграл ектеринбургский «Автомобилист» в седьмом матче серии за выход в финал Кубка Гагарина со счетом 3:2. Игра прошла 15 апреля на льду стадиона «Арена-Металлург».За трофей магнитогорцам предстоит сыграть против ярославского «Локомотива», которые обыграли челябинский «Трактор» 4:0.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал болельщиков региона болеть за магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» в финале Кубка Гагарина. По словам губернатора, он с нетерпением ждем финала игры. «Поздравляю наш „Металлург“ с заслуженным выходом в финал Кубка Гагарина. Команда билась за Магнитогорск, за своих болельщиков. Уверен, вся Челябинская область будет болеть за „Металлург“», — приводит заявление Текслера его пресс-служба. Губернатор добавил, что это результат большой работы хоккеистов и руководства команды. Он также отметил вовлеченность в хоккей магнитогорской молодежи. Магнитогорский «Металлург» обыграл ектеринбургский «Автомобилист» в седьмом матче серии за выход в финал Кубка Гагарина со счетом 3:2. Игра прошла 15 апреля на льду стадиона «Арена-Металлург».За трофей магнитогорцам предстоит сыграть против ярославского «Локомотива», которые обыграли челябинский «Трактор» 4:0.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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