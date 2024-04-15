Тренер «Металлурга» поделился эмоциями после победы над «Автомобилистом»

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«Автомобилист» – «Металлург». Плей-офф. Екатеринбург, разин андрей
По словам Разина, выиграть было нелегко, но тем «слаще победа» Фото:

Наставник магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин на послематчевой пресс-конференции поделился эмоциями от победы над екатеринбургским «Автомобилистом» в седьмом матче серии за выход в финал Кубка Гагарина. По его словам — многие не верили в его команду, но «удалось доказать, что у команды хороший коллектив». Об этом Разин заявил в интервью YouTube-каналу «HCMETALLURG».

«Горд за ребят — и за молодых и ветеранов. Многие в нас не верили, но у нас хороший коллектив, мы это доказали и вышли в финал», — заявил Разин.

Тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин признался, что напротив, не испытывает после матча никаких эмоций, кроме разочарования. Команде очень хотелось продолжить игру в финале Кубка Гагарина.

«Второй год подряд проигрываем Магнитке. Это как дежавю. Мне и команде неприятно, мы старались», — отметил Заварухин.

Магнитогорский «Металлург» 15 апреля у себя дома обыграл ектеринбургский «Автомобилист» в седьмом матче серии за выход в финал Кубка Гагарина со счетом 3:2. За трофей магнитогорцам предстоит сыграть против ярославского «Локомотива», которые обыграли челябинский «Трактор» 4:0.

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Наставник магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин на послематчевой пресс-конференции поделился эмоциями от победы над екатеринбургским «Автомобилистом» в седьмом матче серии за выход в финал Кубка Гагарина. По его словам — многие не верили в его команду, но «удалось доказать, что у команды хороший коллектив». Об этом Разин заявил в интервью YouTube-каналу «HCMETALLURG». «Горд за ребят — и за молодых и ветеранов. Многие в нас не верили, но у нас хороший коллектив, мы это доказали и вышли в финал», — заявил Разин. Тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин признался, что напротив, не испытывает после матча никаких эмоций, кроме разочарования. Команде очень хотелось продолжить игру в финале Кубка Гагарина. «Второй год подряд проигрываем Магнитке. Это как дежавю. Мне и команде неприятно, мы старались», — отметил Заварухин. Магнитогорский «Металлург» 15 апреля у себя дома обыграл ектеринбургский «Автомобилист» в седьмом матче серии за выход в финал Кубка Гагарина со счетом 3:2. За трофей магнитогорцам предстоит сыграть против ярославского «Локомотива», которые обыграли челябинский «Трактор» 4:0.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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