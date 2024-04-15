Прокатные электровелосипеды были замечены впервые в Тюмени Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюмени на улицах города, помимо электросамокатов, появились электровелосипеды от сервиса кикшеринга Whoosh. Об этом рассказали очевидцы в соцсети.

«Сезон шеринга электросамокатов и электровелосипедов в Тюмени открыт! Будьте внимательны на дорогах», — предупредили тюменцев в telegram-канале портала Car72.ru.

На видео снят электровелосипед компании Whoosh. Автор съемки рассказал, что на аппарате стоит большой аккумулятор, колеса небольшие. Стоимость проката не известна.

На сайте кикшеринговой компании оказано, что сервис аренды электровелосипедов был запущен в 2023 году в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Устройства разработаны в 2023 году, в России они представлены только у Whoosh. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу компании Whoosh. Ответ ожидается.

В Тюмени накануне было объявлено об открытии сезона электросамокатов. Однако горожане не смогут взять транспорт в аренду, если произойдет похолодание и на дорогах будет наледь. Также клиентам теперь запрещено вдвоем кататься на электросамокатах.