«Известия»: цены на летний отдых выросли на 15%

16 апреля 2024 в 03:26 Размер текста - 17 +

Причина повышения цен — увеличение стоимости перелетов и проживания Фото: Денис Моргунов © URA.RU Цены на летний отдых с начала 2024 года выросли на 15% относительно значений аналогичного периода прошлого года. Стоимость поездок увеличилась как на внутрироссийских направлениях, так и на заграничных, рассказал член президиума АТОР, заместитель генерального директора туроператора Fun&Sun Александр Сирченко. «Мы отмечаем, что рост стоимости происходит на уровне 15—20% — это как отдых внутри России, так и за границей. Если сравнивать итоги I квартала с концом прошлого года, то цены уже увеличились примерно на 15%, но, очевидно, что до конца сезона могут вырасти еще», — заявил Сирченко газете «Известия». Он уточнил, что причина повышения цен — увеличение стоимости перелетов и проживания, а также удорожание ЖКУ и других инфраструктурных расходов. Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский сообщил газете, что повышение цен связано с инфляцией, волатильностью курса валют и стоимости авиационного топлива. Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявил, что размещение в премиальных отелях Сочи за год стало дороже на 20%, передает «Национальная служба новостей». Он подчеркнул, что рост цен на аналогичный сегмент проживания в Турции составил лишь 5—7% за год. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Цены на летний отдых с начала 2024 года выросли на 15% относительно значений аналогичного периода прошлого года. Стоимость поездок увеличилась как на внутрироссийских направлениях, так и на заграничных, рассказал член президиума АТОР, заместитель генерального директора туроператора Fun&Sun Александр Сирченко. «Мы отмечаем, что рост стоимости происходит на уровне 15—20% — это как отдых внутри России, так и за границей. Если сравнивать итоги I квартала с концом прошлого года, то цены уже увеличились примерно на 15%, но, очевидно, что до конца сезона могут вырасти еще», — заявил Сирченко газете «Известия». Он уточнил, что причина повышения цен — увеличение стоимости перелетов и проживания, а также удорожание ЖКУ и других инфраструктурных расходов. Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский сообщил газете, что повышение цен связано с инфляцией, волатильностью курса валют и стоимости авиационного топлива. Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявил, что размещение в премиальных отелях Сочи за год стало дороже на 20%, передает «Национальная служба новостей». Он подчеркнул, что рост цен на аналогичный сегмент проживания в Турции составил лишь 5—7% за год.