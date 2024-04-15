В суд поступило дело об экстремизме на ученого РАН Абрамова

16 апреля 2024 в 03:39 Размер текста - 17 +

В суд поступило уголовное дело на сотрудника РАН Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уголовное дело в отношении Сергея Абрамова, члена-корреспондента РАН и бывшего руководителя Института программных систем, направлено в суд для рассмотрения по обвинению в финансировании экстремизма. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского облсуда «Уголовное дело в отношении Сергея Абрамова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ, поступило в Переславский районный суд Ярославской области. Судебное заседание пока не назначено», — передает сообщение суда РИА Новости. По информации пресс-службы Ярославского областного суда, в апреле 2023 года был помещен под домашний арест житель Переславля, обвиняемый в финансировании экстремистской деятельности. Источник в правоохранительных органах региона уточнил, что речь идет о Сергее Абрамове. Официального подтверждения этой информации на тот момент не было. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уголовное дело в отношении Сергея Абрамова, члена-корреспондента РАН и бывшего руководителя Института программных систем, направлено в суд для рассмотрения по обвинению в финансировании экстремизма. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского облсуда «Уголовное дело в отношении Сергея Абрамова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ, поступило в Переславский районный суд Ярославской области. Судебное заседание пока не назначено», — передает сообщение суда РИА Новости. По информации пресс-службы Ярославского областного суда, в апреле 2023 года был помещен под домашний арест житель Переславля, обвиняемый в финансировании экстремистской деятельности. Источник в правоохранительных органах региона уточнил, что речь идет о Сергее Абрамове. Официального подтверждения этой информации на тот момент не было.