В ХМАО бизнесмены бросились скупать пункты выдачи заказов

16 апреля 2024 в 03:52 Размер текста - 17 +

На продажу ПВЗ приходится треть спроса на готовый бизнес в ХМАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе по итогам первого квартала 2024 года предприниматели чаще всего интересовались покупкой пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и собственных магазинов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе портала «Авито». «Среди жителей Ханты-Мансийского автономного округа наибольшим спросом в первом квартале 2024 года пользовались ПВЗ и собственные магазины. Доля — спроса 33%», — сообщили аналитики сервиса журналисту URA.RU. На втором месте оказались предприятия общественного питания с показателем в 20%, а на третьем месте в Югре расположились салоны красоты и барбершопы с долей спроса в 12%. В ХМАО за период также зафиксировано увеличение количества объявлений о продаже бизнеса на 27%. Их число составило почти 3 800. С точки зрения сфер бизнеса, наибольший рост спроса отмечен в области развлечений и интернет-магазинов. Интерес покупателей увеличился на 124% и 105% соответственно. При этом жители ХМАО стали значительно меньше интересоваться бизнесом в категории строительства (-71%) и производства (-50%). В прошло месяце в ХМАО бизнесмены поделились, что изначально открывают ПВЗ с расчетом на дальнейшую продажу и заработок. На порталах с объявлениями, размещены объекты, работающие менее месяца, а стоимость варьируется от 150 тысяч до 6,5 миллиона рублей в зависимости от комплектации бизнеса. По словам предпринимателей, бизнес-ниша ПВЗ остается прибыльной, но окупается не быстро. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийском автономном округе по итогам первого квартала 2024 года предприниматели чаще всего интересовались покупкой пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и собственных магазинов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе портала «Авито». «Среди жителей Ханты-Мансийского автономного округа наибольшим спросом в первом квартале 2024 года пользовались ПВЗ и собственные магазины. Доля — спроса 33%», — сообщили аналитики сервиса журналисту URA.RU. На втором месте оказались предприятия общественного питания с показателем в 20%, а на третьем месте в Югре расположились салоны красоты и барбершопы с долей спроса в 12%. В ХМАО за период также зафиксировано увеличение количества объявлений о продаже бизнеса на 27%. Их число составило почти 3 800. С точки зрения сфер бизнеса, наибольший рост спроса отмечен в области развлечений и интернет-магазинов. Интерес покупателей увеличился на 124% и 105% соответственно. При этом жители ХМАО стали значительно меньше интересоваться бизнесом в категории строительства (-71%) и производства (-50%). В прошло месяце в ХМАО бизнесмены поделились, что изначально открывают ПВЗ с расчетом на дальнейшую продажу и заработок. На порталах с объявлениями, размещены объекты, работающие менее месяца, а стоимость варьируется от 150 тысяч до 6,5 миллиона рублей в зависимости от комплектации бизнеса. По словам предпринимателей, бизнес-ниша ПВЗ остается прибыльной, но окупается не быстро.