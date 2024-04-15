Аналитики раскрыли, куда жители ЯНАО отправятся на поезде в майские праздники

Жители ЯНАО в майские праздники выбрали Тюмень для путешествий на поезде

Ямальцы на майские праздники планируют поездку в Тюмень Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Самым популярным железнодорожным направлением из Ноябрьска и Нового Уренгоя (ЯНАО) стала Тюмень. Как сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса путешествий «Туту.ру», в 2024 году на майские праздники туда планирует отправиться свыше 40% жителей выше названных городов.

«Самым популярным железнодорожным направлением из Нового Уренгоя стала Тюмень. Доля пассажиров в первые майские праздники составила 42,3%, а с 9 по 12 мая — 44,4%. Из Ноябрьска в столицу Тюменской области на поезде в 28 апреля по 1 мая планируют отправиться 29,8% пассажиров, а с 9 по 12 мая уже 42,9% пассажиров», — сообщили аналитики сервиса, проанализировав данные бронирований. Согласно данным на сайте tutu.ru на 16 апреля, из Нового Уренгоя средняя стоимость плацкартного билета составляет от 4056 рублей. Из Ноябрьска поездка в Тюмень обойдется в среднем 2899 рублей.

В топ-5 популярных железнодорожных направлений на первые майские выходные из Нового Уренгоя, помимо Тюмени, вошла также Уфа — доля пассажиров 11,5% (средняя стоимость билета в плацкарте по данным tutu.ru на 16 апреля — 6245 рублей. В Сургут забронировали билеты 10,3% пассажиров (от 2712 рублей), в Екатеринбург — 7,7% (4788 рублей) пассажиров и в Барабинск — 3,8% (10 398 рублей). С 9 по 12 мая новоуренгойцы планируют также поездки в Сургут, Оренбург, Челябинск и Уфу.

У жителей Ноябрьска на первые майские выходные также востребованы поездки в Уфу — доля пассажиров 14,9%, а билет в одну сторону в среднем стоит 4788 рублей. В Сургут поедут 8,5% пассажиров (1457 рублей). В Омск и Нижний Новгород планирует отправиться по 6,4% пассажиров (7029 и 7464 рублей соответственно). С 9 по 12 мая ноябряне планируют также поехать Сургут, Новый Уренгой, Ижевск и Екатеринбург.

Тюмень стала самым популярным железнодорожным маршрутом у ямальцев в марте и апреле 2024 года. Более трети пассажиров Нового Уренгоя и Ноябрьска запланировали поездки в столицу Тюменской области.