Координатор подполья Лебедев: ВС РФ ударили по расположению ВСУ в Новом Буге

Вооруженные силы РФ нанесли удар по расположению ВСУ в городе Новый Буг (Николаевская область). Об этом заявил координатор местного подполья Сергей Лебедев.
"Был нанесен удар по городу Новый Буг, прилетало очень серьезно, прямо в "располагу" (расположение ВСУ — прим. URA.RU)", — рассказал Лебедев в беседе с РИА Новости. Он также заявил, что выезд из города в данный момент заблокирован, а военные ВСУ "в истерике".
Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии. Согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, основными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима
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