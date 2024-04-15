15 апреля 2024

Координатор подполья Лебедев: ВС РФ ударили по расположению ВСУ в Новом Буге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ успешно ударили по расположению ВСУ
ВС РФ успешно ударили по расположению ВСУ Фото:

Вооруженные силы РФ нанесли удар по расположению ВСУ в городе Новый Буг (Николаевская область). Об этом заявил координатор местного подполья Сергей Лебедев.

"Был нанесен удар по городу Новый Буг, прилетало очень серьезно, прямо в "располагу" (расположение ВСУ — прим. URA.RU)", — рассказал Лебедев в беседе с РИА Новости. Он также заявил, что выезд из города в данный момент заблокирован, а военные ВСУ "в истерике". 

Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии. Согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, основными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы РФ нанесли удар по расположению ВСУ в городе Новый Буг (Николаевская область). Об этом заявил координатор местного подполья Сергей Лебедев. "Был нанесен удар по городу Новый Буг, прилетало очень серьезно, прямо в "располагу" (расположение ВСУ — прим. URA.RU)", — рассказал Лебедев в беседе с РИА Новости. Он также заявил, что выезд из города в данный момент заблокирован, а военные ВСУ "в истерике".  Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии. Согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, основными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...