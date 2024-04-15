15 апреля 2024

«Известия»: МВД получит данные о здоровье россиян ради борьбы с преступностью

© Служба новостей «URA.RU»
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Захват заложников. Нижневартовск , спецслужбы, служба спасения, полиция, скорая помошь
Правоохранители получат доступ к врачебной тайне Фото:

Данные о психических заболеваниях россиян станут доступны правоохранителям без соответствующего разрешения суда. Соответсвующий законопроект разработан Минздравом РФ и призван предупредить совершение преступлений.

«Правоохранительные органы смогут получить медицинские данные пациентов, страдающих психическими заболеваниями, если те признаны склонными к совершению общественно опасных действий. Поправки помогут предупредить совершение потенциальных преступлений», — передают «Известия» содержание документа. Полицейских также обяжут помогать медикам при принудительной госпитализации.

В дальнейшем медики будут выявлять лиц, склонных к преступлениям и сообщать о них правоохранителям. В свою очередь полиция получит доступ к данным, представляющим врачебную тайну. Передача сведений будет производиться через систему межведомственного электронного взаимодействия. Документ согласован с Минэком, Минфином, МВД, Следственным комитетом, ФСБ, СВР, ФСО, ГУСП, Генпрокуратурой.

В России ранее предложили ввести обязательное патрулирование полицейских в общественные местах. Соответствующий законопроект разработан для повышения уровня безопасности граждан. Расходы на его реализацию предлагается запланировать на 2025 год.

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Данные о психических заболеваниях россиян станут доступны правоохранителям без соответствующего разрешения суда. Соответсвующий законопроект разработан Минздравом РФ и призван предупредить совершение преступлений. «Правоохранительные органы смогут получить медицинские данные пациентов, страдающих психическими заболеваниями, если те признаны склонными к совершению общественно опасных действий. Поправки помогут предупредить совершение потенциальных преступлений», — передают «Известия» содержание документа. Полицейских также обяжут помогать медикам при принудительной госпитализации. В дальнейшем медики будут выявлять лиц, склонных к преступлениям и сообщать о них правоохранителям. В свою очередь полиция получит доступ к данным, представляющим врачебную тайну. Передача сведений будет производиться через систему межведомственного электронного взаимодействия. Документ согласован с Минэком, Минфином, МВД, Следственным комитетом, ФСБ, СВР, ФСО, ГУСП, Генпрокуратурой. В России ранее предложили ввести обязательное патрулирование полицейских в общественные местах. Соответствующий законопроект разработан для повышения уровня безопасности граждан. Расходы на его реализацию предлагается запланировать на 2025 год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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