«Известия»: МВД получит данные о здоровье россиян ради борьбы с преступностью

16 апреля 2024 в 04:54 Размер текста - 17 +

Правоохранители получат доступ к врачебной тайне Фото: Александр Елизаров © URA.RU Данные о психических заболеваниях россиян станут доступны правоохранителям без соответствующего разрешения суда. Соответсвующий законопроект разработан Минздравом РФ и призван предупредить совершение преступлений. «Правоохранительные органы смогут получить медицинские данные пациентов, страдающих психическими заболеваниями, если те признаны склонными к совершению общественно опасных действий. Поправки помогут предупредить совершение потенциальных преступлений», — передают «Известия» содержание документа. Полицейских также обяжут помогать медикам при принудительной госпитализации. В дальнейшем медики будут выявлять лиц, склонных к преступлениям и сообщать о них правоохранителям. В свою очередь полиция получит доступ к данным, представляющим врачебную тайну. Передача сведений будет производиться через систему межведомственного электронного взаимодействия. Документ согласован с Минэком, Минфином, МВД, Следственным комитетом, ФСБ, СВР, ФСО, ГУСП, Генпрокуратурой. В России ранее предложили ввести обязательное патрулирование полицейских в общественные местах. Соответствующий законопроект разработан для повышения уровня безопасности граждан. Расходы на его реализацию предлагается запланировать на 2025 год. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Данные о психических заболеваниях россиян станут доступны правоохранителям без соответствующего разрешения суда. Соответсвующий законопроект разработан Минздравом РФ и призван предупредить совершение преступлений. «Правоохранительные органы смогут получить медицинские данные пациентов, страдающих психическими заболеваниями, если те признаны склонными к совершению общественно опасных действий. Поправки помогут предупредить совершение потенциальных преступлений», — передают «Известия» содержание документа. Полицейских также обяжут помогать медикам при принудительной госпитализации. В дальнейшем медики будут выявлять лиц, склонных к преступлениям и сообщать о них правоохранителям. В свою очередь полиция получит доступ к данным, представляющим врачебную тайну. Передача сведений будет производиться через систему межведомственного электронного взаимодействия. Документ согласован с Минэком, Минфином, МВД, Следственным комитетом, ФСБ, СВР, ФСО, ГУСП, Генпрокуратурой. В России ранее предложили ввести обязательное патрулирование полицейских в общественные местах. Соответствующий законопроект разработан для повышения уровня безопасности граждан. Расходы на его реализацию предлагается запланировать на 2025 год.