В Екатеринбурге ищут подрядчика для реконструкции Малышевского моста

16 апреля 2024 в 07:27 Размер текста - 17 +

На проект реконструкции уже выделено пять миллионов рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Начался поиск подрядчика для реконструкции Малышевского моста, ведущего из центра Екатеринбурга на ЖБИ. На сайте госзакупок появился конкурс, связанный с будущей перестройкой дороги, а в администрации уже поставили цели для проектировщиков. «Разработка эскиза и технических решений будет совмещена с анализом для увеличения пропускной способности улицы Малышева и моста на ЖБИ. От проектировщиков ждут конкретных предложений. Рассуждать, будет ли это трамвайная эстакада или что-то другое, пока слишком рано», — рассказали в городской администрации Е1.ru. Один из инициаторов проекта — управляющий девелоперской компанией «ЛСР. Недвижимость — Урал», депутат Владимир Крицкий — подтвердил порталу, что конкурс связан с перестройкой моста. Он считает, что этот проект — начало «транспортной революции» на ЖБИ. Идея расширения Малышевского моста возникла в 2023 году. Тогда Крицкий заявлял, что трамвайные пути могут перенести на мостовое сооружение. Власти Екатеринбурга выделили пять миллионов рублей на подготовку проекта. Проектировщикам поставили цель — организовать съезды и определить, стоит ли выносить трамвайное движение за мост. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начался поиск подрядчика для реконструкции Малышевского моста, ведущего из центра Екатеринбурга на ЖБИ. На сайте госзакупок появился конкурс, связанный с будущей перестройкой дороги, а в администрации уже поставили цели для проектировщиков. «Разработка эскиза и технических решений будет совмещена с анализом для увеличения пропускной способности улицы Малышева и моста на ЖБИ. От проектировщиков ждут конкретных предложений. Рассуждать, будет ли это трамвайная эстакада или что-то другое, пока слишком рано», — рассказали в городской администрации Е1.ru. Один из инициаторов проекта — управляющий девелоперской компанией «ЛСР. Недвижимость — Урал», депутат Владимир Крицкий — подтвердил порталу, что конкурс связан с перестройкой моста. Он считает, что этот проект — начало «транспортной революции» на ЖБИ. Идея расширения Малышевского моста возникла в 2023 году. Тогда Крицкий заявлял, что трамвайные пути могут перенести на мостовое сооружение. Власти Екатеринбурга выделили пять миллионов рублей на подготовку проекта. Проектировщикам поставили цель — организовать съезды и определить, стоит ли выносить трамвайное движение за мост.