15 апреля 2024

В Екатеринбурге ищут подрядчика для реконструкции Малышевского моста

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Екатеринбурга в Кировском районе. Екатеринбург, автомобили, малышевский мост
На проект реконструкции уже выделено пять миллионов рублей Фото:

Начался поиск подрядчика для реконструкции Малышевского моста, ведущего из центра Екатеринбурга на ЖБИ. На сайте госзакупок появился конкурс, связанный с будущей перестройкой дороги, а в администрации уже поставили цели для проектировщиков.

«Разработка эскиза и технических решений будет совмещена с анализом для увеличения пропускной способности улицы Малышева и моста на ЖБИ. От проектировщиков ждут конкретных предложений. Рассуждать, будет ли это трамвайная эстакада или что-то другое, пока слишком рано», — рассказали в городской администрации Е1.ru.

Один из инициаторов проекта — управляющий девелоперской компанией «ЛСР. Недвижимость — Урал», депутат Владимир Крицкий — подтвердил порталу, что конкурс связан с перестройкой моста. Он считает, что этот проект — начало «транспортной революции» на ЖБИ.

Идея расширения Малышевского моста возникла в 2023 году. Тогда Крицкий заявлял, что трамвайные пути могут перенести на мостовое сооружение. Власти Екатеринбурга выделили пять миллионов рублей на подготовку проекта. Проектировщикам поставили цель — организовать съезды и определить, стоит ли выносить трамвайное движение за мост.

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Начался поиск подрядчика для реконструкции Малышевского моста, ведущего из центра Екатеринбурга на ЖБИ. На сайте госзакупок появился конкурс, связанный с будущей перестройкой дороги, а в администрации уже поставили цели для проектировщиков. «Разработка эскиза и технических решений будет совмещена с анализом для увеличения пропускной способности улицы Малышева и моста на ЖБИ. От проектировщиков ждут конкретных предложений. Рассуждать, будет ли это трамвайная эстакада или что-то другое, пока слишком рано», — рассказали в городской администрации Е1.ru. Один из инициаторов проекта — управляющий девелоперской компанией «ЛСР. Недвижимость — Урал», депутат Владимир Крицкий — подтвердил порталу, что конкурс связан с перестройкой моста. Он считает, что этот проект — начало «транспортной революции» на ЖБИ. Идея расширения Малышевского моста возникла в 2023 году. Тогда Крицкий заявлял, что трамвайные пути могут перенести на мостовое сооружение. Власти Екатеринбурга выделили пять миллионов рублей на подготовку проекта. Проектировщикам поставили цель — организовать съезды и определить, стоит ли выносить трамвайное движение за мост.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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