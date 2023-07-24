В Екатеринбурге расширят проблемный Малышевский мост

25 июля 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге расширят Малышевский мост Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге собираются расширять Малышевский мост, ведущий из центра города на ЖБИ. Предполагается, что сбоку от путепровода построят еще один. Возможен вариант выноса на него трамвайных путей. «Нужно обследовать транспортные потоки, определить конфигурацию моста. Либо трамвайное движение, которое делит старый мост на две половины, останется в рамках основного путепровода, либо оно будет перемещено на мостовое сооружение. Это тоже возможно», — рассказал во время объезда Кировского района депутат гордумы, управляющий строительной компании ЛСР Владимир Крицкий. Он договорился с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым начать работать над расширением Малышевского моста уже в следующем году. В итоге проект реконструкции инженерного сооружения будет готов через три-четыре года.

В Екатеринбурге собираются расширять Малышевский мост, ведущий из центра города на ЖБИ. Предполагается, что сбоку от путепровода построят еще один. Возможен вариант выноса на него трамвайных путей. «Нужно обследовать транспортные потоки, определить конфигурацию моста. Либо трамвайное движение, которое делит старый мост на две половины, останется в рамках основного путепровода, либо оно будет перемещено на мостовое сооружение. Это тоже возможно», — рассказал во время объезда Кировского района депутат гордумы, управляющий строительной компании ЛСР Владимир Крицкий. Он договорился с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым начать работать над расширением Малышевского моста уже в следующем году. В итоге проект реконструкции инженерного сооружения будет готов через три-четыре года.