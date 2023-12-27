27 декабря 2023

Мэрия Екатеринбурга запустила реконструкцию важного моста

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Дорожная ситуация в связи с ремонтом моста на улице Блюхера. Екатеринбург, город екатеринбург, улица малышева, малышевский мост, мост на малышева
На реконструкцию Малышевского моста выделили пять миллионов рублей Фото:

Власти Екатеринбурга выделили первые деньги — пять миллионов рублей — на подготовку проекта реконструкции Малышевского моста, ведущего из центра города на ЖБИ. Об этом рассказал гендиректор «ЛСР. Недвижимость — Урал», депутат гордумы Владимир Крицкий.

«Теперь предстоит проанализировать транспортные потоки и создать модель будущей развязки, — цитирует Крицкого Е1.ru. — Проектировщики должны будут понять, как правильно организовать съезды, нужно ли выносить трамвайные пути».

О том, что в 2024-м году начнутся работы, Крицкий и мэр Алексей Орлов говорили летом — во время предвыборной поездки градоначальника. На подготовку проекта уйдет до четырех лет.

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Власти Екатеринбурга выделили первые деньги — пять миллионов рублей — на подготовку проекта реконструкции Малышевского моста, ведущего из центра города на ЖБИ. Об этом рассказал гендиректор «ЛСР. Недвижимость — Урал», депутат гордумы Владимир Крицкий. «Теперь предстоит проанализировать транспортные потоки и создать модель будущей развязки, — цитирует Крицкого Е1.ru. — Проектировщики должны будут понять, как правильно организовать съезды, нужно ли выносить трамвайные пути». О том, что в 2024-м году начнутся работы, Крицкий и мэр Алексей Орлов говорили летом — во время предвыборной поездки градоначальника. На подготовку проекта уйдет до четырех лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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