Общество ЖКХ и Городская среда Мэрия Екатеринбурга запустила реконструкцию важного моста 28 декабря 2023 в 12:05 Размер текста - 17 + На реконструкцию Малышевского моста выделили пять миллионов рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Екатеринбурга выделили первые деньги — пять миллионов рублей — на подготовку проекта реконструкции Малышевского моста, ведущего из центра города на ЖБИ. Об этом рассказал гендиректор «ЛСР. Недвижимость — Урал», депутат гордумы Владимир Крицкий. «Теперь предстоит проанализировать транспортные потоки и создать модель будущей развязки, — цитирует Крицкого Е1.ru. — Проектировщики должны будут понять, как правильно организовать съезды, нужно ли выносить трамвайные пути». О том, что в 2024-м году начнутся работы, Крицкий и мэр Алексей Орлов говорили летом — во время предвыборной поездки градоначальника. На подготовку проекта уйдет до четырех лет. Власти Екатеринбурга выделили первые деньги — пять миллионов рублей — на подготовку проекта реконструкции Малышевского моста, ведущего из центра города на ЖБИ. Об этом рассказал гендиректор «ЛСР. Недвижимость — Урал», депутат гордумы Владимир Крицкий. «Теперь предстоит проанализировать транспортные потоки и создать модель будущей развязки, — цитирует Крицкого Е1.ru. — Проектировщики должны будут понять, как правильно организовать съезды, нужно ли выносить трамвайные пути». О том, что в 2024-м году начнутся работы, Крицкий и мэр Алексей Орлов говорили летом — во время предвыборной поездки градоначальника. На подготовку проекта уйдет до четырех лет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям