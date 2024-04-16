В Швейцарии объяснили позицию по конфискации российских активов

РБК: Швейцария не будет помогать G7 в поиске замороженных российских активов

16 апреля 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

Швейцария пока не намерена присоединяться к REPO, заявили в EAER Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство Швейцарии не собирается присоединяться к международной группе по поиску замороженных российских активов (REPO). Об этом сообщили Федеральном департаменте экономики, образования и исследований (EAER). Специальная группа была создана странами G7 в марте 2022 года. «Сотрудничество между Швейцарией и ее международными партнерами по внедрению санкций против России в настоящее время хорошо выстроено на техническом уровне. По этой причине Федеральный совет в настоящее время не видит необходимости формально присоединяться к REPO», — сообщает РБК со ссылкой на EAER. Там отметили, что Швейцария продолжает следить за тем, как партнеры работают в вопросе передаче Украине замороженных активов РФ. Страна будет учитывать свою правовую систему для принятия решений. Такой вопрос встанет, если Швейцария захочет присоединиться к специальной группе. Страны Запада намерены отдать замороженные активы РФ Украине. По данным СМИ, страна получит около 35 миллиардов евро. Эти деньги будут получены за счет использования дохода от активов России. Таким образом союзники Киева хотят компенсировать военную помощь от США, которой не было в 2024 году. В G7 заявили, что активы будут замороженными даже после окончания боевых действий на Украине. Они вернутся России, если она выплатит ущерб Киеву, передает МК.RU итоги саммита в Италии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство Швейцарии не собирается присоединяться к международной группе по поиску замороженных российских активов (REPO). Об этом сообщили Федеральном департаменте экономики, образования и исследований (EAER). Специальная группа была создана странами G7 в марте 2022 года. «Сотрудничество между Швейцарией и ее международными партнерами по внедрению санкций против России в настоящее время хорошо выстроено на техническом уровне. По этой причине Федеральный совет в настоящее время не видит необходимости формально присоединяться к REPO», — сообщает РБК со ссылкой на EAER. Там отметили, что Швейцария продолжает следить за тем, как партнеры работают в вопросе передаче Украине замороженных активов РФ. Страна будет учитывать свою правовую систему для принятия решений. Такой вопрос встанет, если Швейцария захочет присоединиться к специальной группе. Страны Запада намерены отдать замороженные активы РФ Украине. По данным СМИ, страна получит около 35 миллиардов евро. Эти деньги будут получены за счет использования дохода от активов России. Таким образом союзники Киева хотят компенсировать военную помощь от США, которой не было в 2024 году. В G7 заявили, что активы будут замороженными даже после окончания боевых действий на Украине. Они вернутся России, если она выплатит ущерб Киеву, передает МК.RU итоги саммита в Италии.