В ДНР призвали прощать сдавшихся в плен украинских военных

Большинство украинских военных не хотят выступать против РФ, считает Кимаковский Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Демократизация законодательства России в плане прощения сдавшихся в плен украинских солдат позволила бы активизировать их переход на российскую сторону. Об этом сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

«Потому что сегодня в рамках российского законодательства они при переходе линии фронта все равно попадают под уголовную ответственность и находятся в тюрьме. Мне кажется, необходимо дать им возможность… переходить на нашу сторону и вместе с нами строить общее будущее», — передает РИА Новости слова Кимаковского. Он добавил, что большинство из этих военных не хотят выступать против России, но из-за угрозы уголовного преследования на родине обязаны делать это.

Также советник главы ДНР отметил, что нужно показать пленным украинцам, как в РФ к ним относятся и как страна занимается восстановлением Авдеевки, Мариуполя, Волновахи и Артемовска. По его мнению, в этом случае солдаты Киева будут охотнее переходить на российскую сторону и привозить своих командиров и технику.

Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что военнопленные ВСУ просят дать им гражданство России. На данный момент один из пленных, Валерий Шевченко из Донбасса, получил паспорт РФ после перехода на сторону России. По словам Алаудинова, конфликт не направлен против народа Украины.