Пленные бойцы ВСУ попросили российский паспорт, чтобы перейти на сторону РФ

03 апреля 2024 в 08:42 Размер текста - 17 +

Апты Алаудинов сообщил, что пленным, желающим получить гражданство РФ, скоро сделают его Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнопленные ВСУ просят российское гражданство. Об этом заявил помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. По его словам, один из пленных, Валерий Шевченко из Донбасса, уже получил паспорт РФ после перехода на сторону российской армии. «Этот боец, который получил гражданство Российской Федерации, он сдался еще в прошлом году, он попросил гражданство России и обратился к [президенту РФ] Владимиру Владимировичу [Путину] с просьбой не отдавать его на ту сторону», — заявил Алаудинов в беседе с РИА Новости. По его словам, конфликт не направлен против украинского народа. Алаудинов отметил, что несколько пленных просят также российское гражданство. Он подчеркнул, что в скором времени они смогут его получить. Ранее сообщалось, что украинский боец Евгений Шевченко решил добровольно сдаться в плен и перейти на сторону России. Он вступил в ряды ВС РФ. В Минобороны РФ сообщили, что за неделю 18 украинских бойцов сдались в плен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнопленные ВСУ просят российское гражданство. Об этом заявил помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. По его словам, один из пленных, Валерий Шевченко из Донбасса, уже получил паспорт РФ после перехода на сторону российской армии. «Этот боец, который получил гражданство Российской Федерации, он сдался еще в прошлом году, он попросил гражданство России и обратился к [президенту РФ] Владимиру Владимировичу [Путину] с просьбой не отдавать его на ту сторону», — заявил Алаудинов в беседе с РИА Новости. По его словам, конфликт не направлен против украинского народа. Алаудинов отметил, что несколько пленных просят также российское гражданство. Он подчеркнул, что в скором времени они смогут его получить. Ранее сообщалось, что украинский боец Евгений Шевченко решил добровольно сдаться в плен и перейти на сторону России. Он вступил в ряды ВС РФ. В Минобороны РФ сообщили, что за неделю 18 украинских бойцов сдались в плен.