Директор департамента пространственного развития ХМАО Виктория Семенова написала заявление об уходе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главному архитектору ХМАО Виктории Семеновой прочат отставку. Как рассказал URA.RU источник в политическом истеблишменте, директор департамента пространственного развития так и не смогла сработаться с куратором строительного блока вице-губернатором Азатом Ислаевым.

«Семенова написала заявление на отпуск с последующим увольнением. Если не отзовет его в последний день, то уже с 17 апреля должность главного архитектора Югры будет вакантной. Консультации по замене еще идут», — отмечает инсайдер.

Семенову пригласила из Санкт-Петербурга в Югру губернатор Наталья Комарова в июне 2022 года. Семенова работала в Петербурге директором проектного центра экспериментального дизайна «Практика» при университете промышленных технологий и дизайна. В правительстве округа чиновница отвечала за внедрение единого «югорского» стандарта благоустройства, к реализации которого было много вопросов как у депутатов и общественников, так и у обычных жителей.

В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о планах Семеновой по внедрению «югорского стандарта». Он предусматривал введение дизайн-кода городов, правил благоустройства и архитектурной концепции застройки.